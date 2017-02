KVC Oranje trekt komende zondag als koploper richting Amstenrade. De vraag is dan natuurlijk of de succesreeks van de afgelopen periode kan worden voortgezet.

Zeker is dat allerminst. Als we kijken naar de wedstrijd eerder dit seizoen, in Bleijerheide, dan kunnen we constateren dat toen sprake was van twee aan elkaar gewaagde ploegen. Niet gek dan ook dat het duel eindigde in 1-1. Amstenrade, op dat moment nummer drie op de ranglijst van 5B, kwam na de rust op voorsprong door een treffer van Rene Schmeitz. Pas in de slotfase kwam KVC Oranje langszij, door een doelpunt van Roy Grissen. Ook vorig seizoen werd in Bleijerheide gelijkgespeeld. Na een spectaculaire ontmoeting gingen de teams toen met een 2-2 eindstand richting de kleedkamers.

Uitzondering betreft dan weer het duel dat vorig seizoen in Amstenrade plaatsvond. KVC Oranje won met maar liefst 6-1, waarbij wel moet worden aangetekend dat Amstenrade op dat moment behoorlijk gehavend was. Vochten beide teams destijds tegen degradatie, naar achteraf is gebleken tevergeefs, nu is dat natuurlijk anders. KVC Oranje is koploper en wil dat uiteraard graag blijven. Amstenrade, getraind door Maurice van Woerkum, is wat weggezakt richting de middenmoot en zal er alles aan gelegen zijn weer aansluiting te krijgen met de ploegen die bovenin bivakkeren en meedoen om de prijzen.

Als de wedstrijd weer een schouwspel laat zien als in de laatste drie onderlinge confrontaties, zullen de toeschouwers niets te kort komen en zullen de thuisblijvers ongelijk krijgen. Plaats van handeling zondag (14.30) is uiteraard sportpark De Gijselaar in Amstenrade. Beide verenigingen heten u graag welkom.