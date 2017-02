Racoon, ’s werelds Grootste Zwanenmeer én extra voorstelling Ciske bevestigd!

Ton Reijnaerts |

Wegens succes geprolongeerd. Racoon, het Grootste Zwanenmeer én de musical Ciske de Rat lieten de bezoekers in Park Stad Limburg Theater Heerlen joelend en stampend om meer achter. Dat meer bleek ook uit de publiek tevredenheid enquêtes. PLT-directeur Bas Schoonderwoerd honoreerde het door de ‘succesnummers’ nogmaals naar Heerlen te halen.

Voor de razend populaire musical versie van Ciske de Rat is van 11 t/m 16 april voor de tweede keer in de RABOzaal te bewonderen is, heeft Parkstad Limburg Theater (PLT) een extra voorstelling op zaterdag 15 april geprogrammeerd. Aanvang is 14.30 uur.

Ook Racoon dat vorig jaar garant stond voor twee fantastische uitverkochte concerten keert terug in PLT Heerlen. De Zeeuwse succesband gaat op donderdag 20 april een geweldig sta-concert in de LIMBURG-zaal geven.

Ook het Grootste Zwanenmeer ter wereld uit China, in januari goed voor twee stijf uitverkochte voorstellingen, keert terug naar Heerlen. Op dinsdag 19 en woensdag 20 september is het fascinerende spektakel in de RABOzaal van PLT Heerlen te zien.

Meer info: www.parkstadlimburgtheaters.nl

Foto Lucho Carreno