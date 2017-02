Vastelaovendactiviteiten C.V. de Vlavrèters 11 en 12 februari 2017.

Het weekend van 11 en 12 februari staat weer bol van de activiteiten van C.V. de Vlavrèters van Welte Bensroa.

Na de receptie van Paul II afgelopen weekend, zijn nu Jeugdprins Rens I en Bloemenmeisje Selin aan de beurt met hun receptie. Rens en Selin vieren hun feestje op zaterdag 11 februari vanaf 18:11 uur bij Jelle en Susan (Café Teerling aan de Welterkerkstraat). Natuurlijk vinden deze beide kanjers het super wanneer zij die dag heel veel handen kunnen schudden.

Daags daarna begint het programma al vroeg met de dialectmis in de Sint Martinuskerk van Welten. Uiteraard zijn Prins Paul II, zijn adjudant Roger en de Raad van 11 van de partij. Datzelfde geldt voor Jeugdprins Rens I, Bloemenmeisje Selin en de Jeugdraad. Voorganger tijdens de dialectmis is Kapelaan Rick Blom, zelf carnavalsvierder in hart in nieren. Natuurlijk is er veel ruimte voor muziek tijdens de dialectmis, het WF-koor luistert de mis op met sfeervolle dialectliederen. De dialectmis begint om 10:00 uur

Later die dag staat het Gezins Vastelaovendkienen op de agenda, een gezellige kienmiddag voor het hele gezin waarbij uiteraard hele leuke prijzen te winnen zijn. De deuren van het Gemeenschapshuis staan vanaf 13:45 uur voor iedereen wagenwijd open, om 14:11 uur wordt het eerste nummertje omgeroepen. Voor de entreeprijs van slechts € 2,00 krijg je 3 kienkaarten.

Foto Lucho Carreno