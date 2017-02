Wereldpremière Mies van der Rohe tot en met zondag in Aken te bewonderen!

Ton Reijnaerts |

Ludwig Forum Aachen Mies van der Rohe

De collages van het MoMA

tot en met zondag 12 februari 2017

Ludwig Mies van der Rohe was een van de grootste architecten van de 20ste eeuw. Hij schiep vele belangrijke en invloedrijke gebouwen van de moderne architectuur. Van het Barcelona paviljoen voor de wereldtentoonstelling van 1929 tot de nieuwe National Gallery in Berlijn in de jaren zestig tot de Scala in Florence en het Tugendhat huis in Brno, Tsjechië. In Ludwig Forum voor Internationale Kunst in Aken is tot en met zondag een fascinerende ​​minder bekende kant van de wereldberoemde architect te bewonderen.

Hij is onbetwist een van de beroemdste zonen van de stad Aachen: De 1886 geboren Mies van der Rohe maakte vele belangrijke en invloedrijke gebouwen van de moderne architectuur.

Minder bekend zijn de collages waarmee hij zijn hele architectuur in verschillende niveaus van de werkelijkheid heeft opgenomen. Mies van der Rohe nam zwart-wit foto’s, van reproducties van werken. Natuurlijke materialen zoals textiel en hout bouwde hij in zijn collages in. Aldus visualiseerde hij op fascinerende wijze zijn architectonische ontwerpen.

Een totaal van ongeveer 50 collages, fotomontages en tekeningen wordt tentoongesteld in het Ludwig Forum. Wereldwijd is het de eerste keer dat ze in deze omvang en op deze schaal kunnen worden gezien. Een voorrecht voor het Ludwig Forum en de stad Aken en een buitenkansje voor cultuurliefhebbers uit de Euregio. Dat weerspiegelt zich ook in de grote publieksinteresse tot dusver. Bijna de hele tentoonstelling is in bruikleen van het Museum of Modern Art in New York. De MOMA beheert de nalatenschap Mies van der Rohe, die in 1938 naar de Verenigde Staten emigreerde.

Toegangsprijzen

Volwassenen 8 €

Groepen vanaf 8 pers. 5 € / persoon.

Six Six-kaart 14 € (verminderd 10 €)

Bezoekers onder 21 jaar: gratis toegang!

Zentis-dag: Elke donderdag gratis toegang