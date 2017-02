Zondag 12 februari 2017 is het zover, het Garderezjiment d’r Kuëb va Heële organiseert dan het 23e Euregionaal Gardetreffen.

redactie van Parkstadactueel |

Het Garderezjiment is als officiële stadsgarde van de gemeente Heerlen lid van de Federatie Euregionale Gardes (FEG), een vereniging die bestaat uit een 20 tal Gardes uit de Euregio. Het hoogtepunt van het FEG is het jaarlijks Euregionaal Gardetreffen. Tijdens het 22e Gardetreffen welke plaats vond in Mönchengladbach ontving de burgemeester van Heerlen dhr. Krewinkel uit handen van de voorzitter van het FEG het officiële Federatie Sabel ten teken dat Heerlen de stad is waar het 23e Gardetreffen zal plaats vinden Na een voorbereiding van een jaar is men er klaar voor om dit unieke evenement welke voor de eerste maal plaats vind in Heerlen aan het publiek te presenteren. Vanaf 10.00 uur in de morgen zullen dan tussen de 700 en 1000 gardisten uit Nederland, Duitsland en België het grote feestpaviljoen op het Burgemeester van Grunsvenplein bevolken en de aanwezigen vermaken met vaak hilarische en zeker ludieke optredens. De optredens zullen van 11.00 uur tot 18.00 uur plaats vinden op het grote podium in het goed verwarmde en van alle gemakken voorziene feest paviljoen. Het feestpaviljoen is deze dag gratis toegankelijk. Als kers op de taart zal er vanaf 14.30 uur een grote streetparade door het centrum van de stad trekken. Alle Gardes zullen dan aangevuld met de Coriovallum Pipe Band, Corio Show Band, Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss, Stadsschutterij St.Sebastianus, Schutterij St.Martinus Vaesrade en de Blauwe Sjuut als een bont gekleurd lint door de straten trekken en zich van hun beste kant aan het talrijke publiek presenteren. Het Garderezjiment d’r Kuëb va Heële nodigt iedereen dan ook van harte uit om kennis te komen maken met dit feestelijk en muzikaal verbroedering feest.

Foto Rob Kessels