Zuyderland tekent overeenkomsten met geboortefotografen!

Steeds meer ouders vragen een fotograaf mee naar hun bevalling. Om controle te houden over de fotografen die met ouders meegaan bij een keizersnede op de operatiekamers, heeft Zuyderland besloten overeenkomsten aan te gaan met professionele fotografen. Enkele andere ziekenhuizen in Nederland hebben al langer ervaring met deze contracten. ‘Het is met name bedoeld om de veiligheid van zorgverleners en ouders te garanderen’, zegt Claudia Moonen, afdelingshoofd van Zuyderland Geboortecentrum. ‘Een keizersnede is altijd nog spannender dan normaal. Daarom hebben we besloten om het proces rond fotografie bij een keizersnede te reguleren. Het is nu voor alle zorgverleners, ouders en fotografen duidelijk wie er mee mag naar de OK. We bekijken momenteel de regels voor fotografie op de Verloskamers. Hiervoor is nu nog geen contract nodig.’ Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst moeten fotografen onder andere aantoonbaar ervaring hebben met fotografie bij verschillende soorten bevallingen. Ook de ervaring van de zorgverleners met de fotografen speelt een belangrijke rol.

In eerste instantie krijgen vier fotografen toegang tot het OK-complex. Een daarvan is Mirjam Cremer.. Zij werkt voor Pure Life Geboortefotografie en is lid van de vakgroep Geboortefotografen.com. ‘De samenwerking tussen ons gaat al vele jaren terug’, geeft ze aan. ‘We zijn als Pure Life ontzettend blij met dit contract. Het geeft rust en zekerheid voor zowel ouders, fotograaf als ziekenhuis.’ Zuyderland heeft ervoor gekozen om per fotograaf een aparte overeenkomst aan te gaan. Onderstaande fotografen hebben vanaf nu toegang tot de operatiekamers:

– Mirjam Cremers (Pure Life Geboortefotografie)

– Shirley Willems – Al (Pure Life Geboortefotografie)

– Lisa van Geenen (Little Miracle Geboortefotografie)

– Stephanie Kerckhoffs (First Moments Geboortefotografie).

Foto en Bron Zuyderland