40 dagen geen alcohol voor kinderartsen Zuyderland!

Jamiu Busari en Colleen Vaessens, kinderartsen in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen en Sittard-Geleen, drinken beiden net als vorig jaar, vanaf woensdag 1 maart veertig dagen lang geen alcohol. Dat doen ze in het kader van de landelijke actie ‘Ik PAS’, om bewustwording te creëren en te kijken wat ruim een maand zonder alcohol met je doet.

De twee kinderartsen gaan deze uitdaging niet alleen aan: ze roepen iedereen in het verzorgingsgebied van Zuyderland op om mee te doen! De kinderartsen van Zuyderland doen, net als die van MUMC+, mee omdat zij bezorgd zijn. Nog steeds zijn er veel ouders die alcohol toestaan onder de 18 jaar en daar zien zij op hun afdelingen regelmatig de gevolgen van.

Uitdaging

De actie ‘Ik PAS’ is een initiatief van de gezamenlijke GGD’en en instellingen voor verslavingszorg in Nederland en loopt traditioneel van Aswoensdag tot en met Palmzondag. Met de actie wordt iedereen uitgedaagd in deze periode geen alcohol te drinken. Het drinken gaat vaak zonder nadenken. Doel van de actie is dan ook het patroon dat onbewust is aangenomen (bijvoorbeeld één of meerdere glazen alcohol per dag drinken) te doorbreken.

Samen

Het Zuyderland geeft in Limburg enthousiast invulling aan deze landelijke actie, maar ook Maastricht UMC+, Mondriaan ggz, GGD Zuid-Limburg of voetbalclubs als MVV Maastricht doen in onze regio mee.

Schrijf je nu in!

Doe jij, namens Zuyderland Medisch Centrum, mee met deze actie? Schrijf je hier in via de website van IkPas!

Foto en bron Zuyderland