Auw Wiever vieren feest op Walramplein in Valkenburg.

De festiviteiten rondom het Leeuw Auw Wieverbal op donderdag 23 februari vinden dit jaar geconcentreerd plaats op het Walramplein. Tientallen Limburgse artiesten geven in Valkenburg acte de présence op dit populaire feest, dat regionaal wordt gezien als dé aftrap van de Limburgse Vastelaovend. Vanaf 19 uur zal op het Walramplein het gratis muziekfestival losbarsten. Het Leeuw Auw Wieverbal is dit jaar ook te volgen via een livestream op internet. L1 gaat twee samenvattingen uitzenden op carnavalszondag en –dinsdag.

Om te veel drukte in de Grotestraat te vermijden worden in het historisch centrum maatregelen getroffen. Om meer ruimte te creëren worden er geen buitenbuffetten in het centrum geplaatst. Verder moeten de horecagelegenheden om 2 uur hun zaak sluiten.

Overige maatregelen.Tijdens de drukke weekenden van Kerststad is vanuit de Berkelpoort een multidisciplinair veiligheidsteam ingezet om de veiligheid in de binnenstad te bewaken en indien nodig snelle maatregelen te kunnen treffen. Omdat dit zeer succesvol is gebleken, zal dit veiligheidsteam ook tijdens het Auw Wieverbal operationeel zijn. Naast de vaste camerabewaking in het centrum zal ook een extra toezichtcamera op het Walramplein worden geplaatst. Een led-scherm op de Geulpoort zorgt ervoor dat bezoekers adequaat worden geïnformeerd over actuele zaken tijdens het Auw Wieverbal.

Foto Valkenburg.nl