De Leeuw herpakt zich tegen Weltania.

Zico Bock/VVDe Leeuw |

Na het verlies van vorige week tegen RKHBS was De Leeuw gebrand om niet opnieuw punten te verspelen. In de lastige uitwedstrijd tegen Weltania, dat getraind wordt door oud-De Leeuw trainer Pascal Stofberg, telde niets anders dan winst voor de ploeg uit Brunssum. In het heenduel bleken beide ploegen erg aan elkaar gewaagd en werd er vlak voor tijd pas gescoord (1-0). Dit was nu heel anders. Na een goede beginfase werd er met 0-3 gewonnen door de gasten.

Doordat een aantal mensen wegens schorsingen en blessures ontbrak in de selectie van De Leeuw, was het voor trainer Rob Pierik puzzelen. Zo werd onder andere centrale verdediger Danny Lammers op het middenveld geposteerd, die deze rol, met twee assists, zeer verdienstelijk invulde. De Leeuw startte scherp aan dit duel, verzorgde een hoge druk op de verdediging van Weltania en was in balbezit de bovenliggende partij. Na twintig minuten spelen was het topscorer Jeffrey Geurts die, op aangeven van Lammers, de bal geplaatst in de hoek schoof. Even later ontsnapte collega-spits Zico Bock aan de buitenspelval, omzeilde doelman Meens en schoot de bal met veel venijn in het doel. In het laatste kwartier van de eerste helft was het Weltania dat de regie in handen nam, maar het net niet wist te vinden.

Na rust kreeg De Leeuw een aantal grote kansen, maar werd de score niet uitgebreid. Ook Weltania, dat via Frank Teerling en handenbinder Ruud van Driel gevaarlijk werd, wist niet te scoren. Nick Frolichs hield met een aantal reddingen zijn ploeg keurig op de been. Uiteindelijk was het Jeffrey Geurts die vanuit een lastige hoek de bal in de lange hoek plaatste: 0-3. Hiermee maakte Geurts zijn tweede van de middag en bleek het duel beslist.

Foto Jan Lammers