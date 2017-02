Programma voor 12 en 14 februari in het cultuurhuis Heerlen!

Kom en geniet voor nop !!!

Plain Folks

datum: zondag 12 februari

aanvang: 14.30 uur

entree: GRATIS

Plain Folks is opgericht in 2016 en bestaat uit vier eenvoudige lui die met veel plezier pure country muziek maken. Ze spelen zonder poespas en zeer doeltreffend. Dit komt mede door het repertoire, wat onder andere bestaat uit klassiekers van Buck Owens, Merle Haggard etc.

De band bestaat uit Bryan Raets (zang, akoestische gitaar), Peter van den Abeelen (zang, bas), Jan Bernards (zang, elektrische gitaar) en Loek van Heijster (zang, drums). In januari duiken ze de studio in, dus houd hun Facebook-pagina in de gaten voor meer nieuws

Muziekcafé op Dinsdag

met de Maytree Rythm & Blues band ( unplugged )

Dinsdag 14 februari

Aanvang : 20.30 uur

Entree: 9.00 euro

Knipkaartvoorstelling

MAYTREE RHYTHM & BLUES BAND onderscheidt zich met muziek die niet in één specifiek (R&B)hokje is te plaatsen. Met een uitgebalanceerde mix van bluesstijlen weet MAYTREE RHYTHM & BLUES BAND zijn ‘eigenwijze’ benadering in de praktijk te brengen.

