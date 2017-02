Tijdens carnaval en/of wintersporter, maak het ze niet te makkelijk!

Tijdens de carnavalsperiode trekken veel mensen er op uit. De één struint de carnavalsactiviteiten af, de ander verkiest een wintersportvakantie boven de carnavalsfestiviteiten. In beide gevallen laat u uw huis vaak onbeheerd achter. Zorg er daarom voor dat u uw woning met een gerust hart kunt verlaten. De grootste kater heeft u als bij thuiskomst blijkt dat uw huis overhoop is gehaald. Wees daarom tijdens de carnaval extra alert op woninginbraak en laat uw huis goed afgesloten achter! De kans op een inbraak is tijdens de carnavalsperiode hoger dan in de rest van het jaar.

Er zijn talrijke manieren waarop u een inbraak kunt voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een goede buitenverlichting die automatisch aangaat als het donker wordt, eventueel met bewegingsmelder. Licht maakt inbrekers zichtbaar, wat hun pakkans vergroot. Daarnaast helpt het om het er op te laten lijken alsof er iemand thuis is. Dit kunt u doen door binnen een lamp te laten branden, die bijvoorbeeld aangesloten is op een tijdsschakelaar. Meer preventietips zijn te vinden op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Ziet u iets verdachts? Meld dit op telefoonnummer 0900 – 8844, of bij spoed via 112.

Foto Lucho Carreno