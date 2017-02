Zin om in de natuur te werken als vrijwilliger? Dat kan op zaterdag 18 februari. Stichting Bosbeheer en de gemeente Landgraaf, in samenwerkging met de Mountainbikeclub Discovery, organiseren een Natuur Doe-dag op de Wilhelminaberg van 9.00 tot 13.00 uur. Het gaat om lichte snoei- en kapwerkzaamheden en het opruimen van zwerfafval. Ook de aanwezige mountainbikeroute wordt meegenomen in de werkzaamheden, zodat hij opgeknapt en aangepast is voor het Nederlands Kampioenschap Moutainbiken op 15 en 16 juli.

Aanmelden kan per mail: RD2@Landgraaf.nl of telefonisch via het algemene nummer 14 045. Ben je in het bezit van een eigen (takken)zaag en werkhandschoenen, neem die dan mee. Er wordt voor een lekkere lunch gezorgd!

Foto landgraaf.nl