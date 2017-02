Zondag 12 Februari 16.00 uur in Couven: Schostakowitsch & Mendelssohn-Bartholdy !

redactie van Parkstadactueel |

De concertreeks Vier in Couven in het Couven Museum in hartje Aken geniet een grote populariteit bij kenners en liefhebbers van heerlijke muziek en culinaire verrassingen. Zondag 12 februari is weer zover. Dan speelt het Chapelle Quartett Aachen geformeerd door Fabian Grimm, Katharina Blasel, Martin Hoffmann en Giulia Ajmonoe-Marsan orenschmauzen van Schostakowitsch & Mendelssohn-Bartholdy. Als toefje krijgen concertbezoekers ook nog heerlijke koffie en gebak geserveerd/ Het concert in het Couven-Museum aan de Hühnermarkt 17 in Aachen start om: 16.00. Kaarten kosten 24 en 27 euro aan de kassa en 20 en 23 euro in de voorverkoop via www.eurogressaachen.de / www.reservix.de / info@couven-museum.de

Meer info: www.couven-museum.de

Foto(c) Frank Kind