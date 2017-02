19 februari ” Sjpasmusical ’t Narresjip in het Parkstad Limburg Theater.”

Op zondag 19 februari kunt u weer genieten van de jaarlijkse Sjpasmusical in het Parkstad Limburg Theater. Dit jaar maken we kennis met de kinderen op een cruiseschip, die natuurlijk veel liever carnaval vieren in osz leef sjtad Heële. Verpakt in een carnavalesk jasje trakteert de jeugd van Heerlen u op een musical voor de hele familie.

De musical, die vertelt over de avonturen aan boord van de kinderen van personeel en reizigers, staat onder leiding van Raymond Clement en Etienne Conemans. Samen met een grote groep vrijwilligers zorgen zij dat de jonge talenten een spetterende show kunnen neerzetten. Een show die u helemaal in de carnavalssfeer zal brengen en u zal verbazen over de rijkdom van talent in onze regio!

Kaarten

Kaartjes voor Sjpasmusical ’t Narresjip zijn te koop via het Parkstad Limburg Theater voor €9,75 per stuk, inclusief een poefel van bakkerij Voncken. Wij hopen u op 19 februari te mogen verwelkomen in het theater, natuurlijk ook met kinderen of kleinkinderen.

Ook dit jaar kunnen weer kaarten gedoneerd worden om kinderen en hun ouders die hier anders, om welke reden dan ook, niet van zouden kunnen genieten de kans te geven om de Sjpasmusical bij te wonen. Vul hiervoor het donatieformulier in.

Traditie

De Sjpasmusical van H.V.V. de Winkbülle, gespeeld door jong talent uit Heerlen en omstreken, is inmiddels een traditie in het Parkstad Limburg Theater. Samen met het jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie, staan jonge zangers, acteurs en actrices, dansers en danseressen en kinderen van de basisscholen weer te springen om u een fantastisch carnavalsgevoel te geven.

