Gereedschapskisten voor de klusteams van Ut Zaelke & de Ketel.

Hij overhandigde twee goed gevulde gereedschapskisten aan de vrijwilligers. Zij buigen zich wekelijks over kleine ‘klusproblemen’ in & om het huis. Ze houden spreekuur of komen op afspraak bij mensen thuis. Wethouder Berry van Rijswijk: “Met deze gereedschapskisten willen we onze waardering tonen voor het geweldige werk dat de vrijwilligers van de klusteams verrichten. Samen kunnen we het zelf!”

Bij klusproblemen kunt u denken aan kleine klusjes, zoals het repareren van een koffiezetapparaat, het vastzetten van een deurklink, het ophangen van een lamp of het monteren van een valbeugel in de badkamer. Bij ‘grotere’ of specifieke klussen (waar meer kennis of expertise nodig is) wordt waar mogelijk doorverwezen naar lokale ondernemers.

Foto: Karel Curvers, meer foto’s: www.meervandaag.nl