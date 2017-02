Groene ster naar Oss voor belangrijke clash met Deso..

Huidig assistent-trainer Remo Gielkens was toen tweemaal scherprechter, waarna Roel Schirra voor de beslissende 2-3 tekende. Om op te krabbelen na de ongelukkige nederlaag tegen Vlissingen en om weg te komen onderin zal de equipe van Ed Hendriks/Remo Gielkens/Diego Jongen inzetten op een herhaling van dit scenario.

Geef u op voor de busreis naar Oss!

Aanstaande zondag vertrekt de supportersbus om 11.15 uur vanaf sportpark Pronsebroek naar Oss. Supporters die ons team willen aanmoedigen en willen meereizen kunnen zich tot en met zaterdag opgeven bij elftalleider Rob van Kesteren via 06-28892473 (sms of app). De terugreis richting Heerlerheide is om 17.30 uur gepland.