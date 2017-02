Prins Kevin 1 en prinses Mandy 1 regeren tijdens de vasteloavend in Op De Bies. Een grote droom kwam uit voor de prins en prinses die in 2017 regeren in Op de Bies.

Kevin is een jongeman van 31 jaar oud en woont bij zijn ouders Toos en Jack in Heerlen.

Kevin werkt bij de media entertainment groep van Op de Bies en is ook drie dagen per week actief bij de Jumbo in Op de Kamp. Bij de mediagroep digitaliseerd hij VHS banden en heeft hij het afgelopen jaar het glazenhuis gedraaid als DJ. Hij is binnen Op de Bies een bekende DJ die veelvuldig geboekt wordt op feestjes waar iedereen kan genieten van zijn show!

Mandy is 29 jaar en woont sinds April 2015 in Op de Bies. Hier woont Mandy in een woonvorm op de bovenverdieping waar ze een slaapkamer en een woonkamer heeft met haar eigen inrichting en meubeltjes.

Momenteel werkt Mandy bij de media entertainment groep. Dit vindt ze echt helemaal super om te doen. Ze gaat hier dan ook met veel plezier naartoe. Hier werkt ze vooral met muziek en heeft als DJ gewerkt in het glazen huis van Op de Bies en is hier enorm trots op. Ook gaat ze 3 dagen in de week naar Biesfit, hier rent ze op de loopband en heeft ze een heel programma. Bewegen doet haar goed en is een echte uitlaatklep.

Ik ben echt een gezelschapsdier. Ik vind het leuk om mensen om mij heen te hebben en leuke dingen te doen met vrienden. Ik ga dan ook graag naar het restaurant om daar een kopje koffie te drinken of een sigaretje te roken. Ik kan ook echt genieten van samen gezellig gek doen, spelletjes spelen, lekker kletsen over koetjes en kalfjes, internetten (social-media), muziek luisteren/ maken en een wandeling op zijn tijd.

Verder zorgt ze enorm goed voor haar konijn ‘dropje’, die ze afgelopen jaar heeft gekregen. Elke ochtend als ze opstaat gaat ze dan ook direct naar haar konijn om dropje te voorzien van eten en drinken. Al jaren heeft ze de droom om prinses van Op de Bies te zijn. Nu eindelijk is haar droom uitgekomen!

Na de geweldige onthulling kunnen we eindelijk starten met feesten in Op De Bies.

Tijdens diverse activiteiten waaronder 1 galazitting met medewerking van 0 komma nieks, Veer Plezeer, Jordy Swillens, en Mesjieu Maurice.

Ook is er een dialectviering en diverse vasteloavensbal.

De receptie van Prins Kevin en Prinses Mandy is op donderdag 16 februari a.s. vanaf 18:30 uur in de grote zaal van Op De Bies.

Voor meer informatie over de Vasteloavend in Op De Bies kunt u contact opnemen met Mark Hellenbrand of Renate Souren R&V Op De Bies 045 5339965 of r&vopdebies@koraalgroep.nl of r.v.opdebies@live.nl

Foto mediagroep op de Bies