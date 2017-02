Protestdemonstratie: 90 km lange ketting tegen Tihange.

Regio Aachen maakt ook werk van noodplan bij kernramp

Een anti-atoomdemonstratie tegen de omstreden Belgische kernreactoren Tihange 2 en Doel 3. De grensoverschrijdende actiegroep ‘Stop Tihange’ wil daartoe in juni een 90 km lange menselijke protestketen formeren van Aachen en Maastricht naar Luik. Het Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie heeft daartoe gisteren het initiatief genomen. In Aken hoopt men dat ook veel inwoners uit de Parkstad zich in de protest ketting rijgen.

Uit angst voor atoomongeluk maakt ook de overheid in de regio Aken werk van een noodplan. Tussen eind augustus en begin september krijgen alle inwoners jonger dan 45 jaar een oproep om via internet Jodiumtabletten (Kaliumdiodid Lannacher 65 mg) aan te vragen. De overheid rekent erop dat een op de twee inwoners daar invulling aan gaat geven. Voor degene die pas na een onverhoopte ramp in actie komen treedt plan B in werking. Vanwege de nabijheid en de toestand van de omstreden kernreactor Tihange in Luik heeft de plaatselijke politiek ook aangedrongen op een gestructureerde verdeling van tabletten in het geval van een kernramp. De regering van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft daartoe al enige maanden geleden toestemming verleend. De jodiumtabletten worden verdeeld via de gebruikelijke stemlokalen bij politieke verkiezingen