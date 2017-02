Roda JC geeft 0-2 voorsprong uit handen, 2-2 gelijkspel in Almelo.

De eerste mogelijkheid van deze wedstrijd was voor de thuisploeg. Kristoffer Peterson werd door Armenteros in kansrijke positie gezet, maar gelukkig sprong de ex-Roda JC speler slordig om met de kans. Ook Roda JC was gevaarlijk in de openingsfase; Ard van Peppen was het eindstation van een vlotte aanval; helaas ging de inzet van de linksback hoog over het doel van ex-Roda JC doelman Castro. Kort hierna waren ook Abdul Ajagun en Mitchel Paulissen gevaarlijk.

Na 18 minuten spelen was de thuisploeg dichtbij de voorsprong. Een afgeslagen voorzet werd door Van Ooijen rakelings voorlangs gedrukt. In de tegenaanval waren de Kerkradenaren gevaarlijk; Gyliano van Velzen, overgekomen van FC Volendam, probeerde het vanaf 20 meter maar de linksbuiten zag zijn inzet in de tribune achter het doel belanden. Na 24 minuten spelen dook Van Ooijen uit het niets vrij op voor doelman Van Leer, maar gelukkig schoot de linkspoot de bal voorlangs. Drie minuten voor rust was het opnieuw Van Ooijen die verzuimde de thuisploeg op 1-0 te zetten. Armenteros was in kansrijke positie niet zelfzuchtig en speelde de bal af op de inlopende Van Ooijen, wiens inzet hoog over het doel van Benjamin van Leer ging. Op slag van rust had Roda JC op voorsprong moeten komen. Een kopbal van Werker werd van de lijn gehaald en een inzet van El Makrini ging rakelings voorlangs.

De eerste mogelijkheid na de rust was voor Roda JC. Mitchel Paulissen zag zijn inzet via een vijandig been rakelings langs het doel vliegen. Enkele minuten later kreeg de thuisploeg in de persoon van Peterson een grote mogelijkheid; zijn inzet ging naast het doel van Benjamin van Leer. In de 60e minuut was Kuwas dichtbij de 1-0 voor de thuisclub. Via het been van Freddy Ananou belandde zijn inzet via de buitenkant van de paal naast het doel van Roda JC. Na 65 minuten spelen kwam Roda JC op voorsprong. Mitchel Paulissen sleepte de bal naar zijn linkerbeen, haalde uit en scoorde met een hard schot in de lange hoek: 0-1.

Vlak na de 0-1 had Paulissen zich onsterfelijk kunnen maken voor Roda JC; zijn kopbal werd ternauwernood van de lijn gehaald. Terwijl Paulissen nog baalde, haalde Van Hyfte verwoestend uit vanaf de 16 meter en zag zijn inzet binnen vallen; 0-2 voor Roda JC. In de 71e minuut werd Gyliano van Velzen naar de kant gehaald. De vleugelspeler werd vervangen door Ognjen Gnjatic, welke zijn officiële debuut maakte voor Roda JC. Nadat Ard van Peppen een kans kreeg op 0-3, had Dani Schahin Roda JC in de 76e minuut in veilige haven moeten schieten. Helaas raakte hij de bal oog-in-oog met doelman Castro verkeerd en zag hij zijn inzet naast het doel gaan.

12 minuten voor tijd bracht Samuel Armenteros de spanning terug in het duel. De behendige spits zette zichzelf vrij voor doelman Van Leer en schoof de bal in het doel: 1-2. In de 87e minuut kwam Heracles Almelo op gelijke hoogte. Opnieuw was het Samuel Armenteros; de spits knikte een voorzet onhoudbaar binnen: 2-2. Vlak na de gelijkmaker was Roda JC dreigend; een voorzet van Paulissen was een haartje te scherp voor Van Hyfte, waardoor het duel in 2-2 eindigde.