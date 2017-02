Vandaag We GRAVEN sleuven in het badhuis in het Thermenmuseum! 

redactie van Parkstadactueel |



Voor het eerst in 75 jaar wordt er gegraven in het Thermenmuseum. Heel bijzonder, want het Romeins Badhuis is een beschermd archeologisch monument. Toch is hiervoor toestemming verleend omdat de kans groot is dat dat nieuwe informatie oplevert over de datering en functie van het badhuis in Heerlen.

Op 12 februari loopt het onderzoek op het einde en zijn de resultaten bekend! Om de resultaten te laten zien organiseren we een Open Dag met GRATIS entree tussen 12 en 17 uur.

Kom kijken en luisteren

Dit is het onderzoek van het jaar! Wat hebben ontdekt? Welke verhalen vertelt ons het Badhuis? De opgravingsleider is deze dag aanwezig en beantwoordt vragen, licht het onderzoek toe en vertelt over de gevonden resultaten. Bovendien kun je meelopen met de gratis rondleidingen om 12.30 en 14.30 uur!

Meer informatie over het graafonderzoek

De toestemming voor het graafonderzoek is verleend onder strikte voorwaarden. Zo worden er geen machines ingezet, maar wordt met de hand gegraven. Het gaat om een beperkt aantal sleuven van 1 meter breed. Vandaag de dag kan zelfs uit lichte verkleuringen van de bodem informatie worden afgeleid. Alle grond die uit de sleuven wordt gehaald, wordt gezeefd om zelfs de kleinste vondsten zeker te stellen.

Onderzoek en restauratie

Het bodemonderzoek maakt deel uit van het onderzoekstraject dat we in samenwerking met Provincie Limburg uitvoeren. De resultaten van de verschillende deelonderzoeken gaan hopelijk nieuwe informatie opleveren om de openstaande vragen rond het badhuis te beantwoorden. Gelijktijdig wordt het enige bewaarde Romeinse Badhuis van Nederland gerestaureerd en beschermd.

Actie jaarkaart!

Op 12 februari is de entree GRATIS. Wil je ook de rest van 2017 het Thermenmuseum blijven bezoeken? Na betaling van

FotoThermenmuseum