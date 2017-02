Vasteloavendskonzeët door het Kerkraads Symfonie Orkest!

Vasteloavendskonzeët

prijs Rang 1 20,00

RODAHAL KERKRADE geplaceerd

Klokslag 20.11 uur klinkt ‘d’r Jardemarsj’ en trekken stadsprins en gevolg op naar de bühne. Daar openen zij het konzeët. Het Kerkraads Symfonie Orkest onder leiding van maestra Manon Meijs speelt prachtige klassieke werken, sjpassminister Fer Kousen kondigt de verrassende gastoptredens met humor aan. In de pauze gaat het gewoon verder met de klanken van de Jeeteberger Highländer. Allemaal traditie, evenals de samenwerking voor dit ‘konzeët’; Parkstad Limburg Theaters, Kerkraads Symfonie Orkest en d’r Kirchroatsjer Vasteloavendsverain zetten er weer samen de schouders onder.

Geheim

De gastoptredens waren traditiegetrouw geheim, maar dit jaar breekt de organisatie met die traditie. Een van de gasten zal Carla Maffioletti zijn, de sopraan die lang samenwerkte met André Rieu en zijn orkest. Zij neemt The Strings mee, het mandoline orkest onder leiding van Annemie Hermans. Verder zal CantaYoung, het Kerkraadse kinderkoor de opening mee verzorgen en zullen jonge strijkers van Muziekschool Kerkrade meespelen. En daarnaast: bewaart de organisatie toch nog een paar geheimpjes.

Kaartverkoop

Behalve verkoop via deze website, kunnen ook kaarten gekocht worden bij Sigarenzaak Meertens in de Poststraat en Boekhandel Deurenberg in de Marktstraat, beide in Kerkrade.

Foto Kerkraads Symfonie Orkest