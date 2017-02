Arthur en Lucas Jussen muzikaal highlight bij Meisterkonzerte Aachen.

Ton Reijnaerts |

Eurogress Aachen

Zaterdag 04.03.2017 | 19:30

Meisterkonzert Sinfonia Varsovia

Solisten: Athur en Lucas Jussen

Musici die onder contact staan bij Steinway artist behoren mondiaal tot het neusje van de zalm. Zo ook de pianovirtuozen Arthur en Lucas Jussen. De broers met Limburgse ‘roots’ gaan met begeleiding van Sinfonia Varsovia op maandag 4 maart in het Eurogress Aachen dan ook ongetwijfeld de zintuigen strelen. Temeer omdat het wereldvermaarde pianobouwer en exclusieve Steinway dealer Piano’s Maene voor de speciale gelegenheid twee top Steinway-vleugels op de Bühne brengt. De iconische Steinway’s zijn afkomstig uit de nieuwe vestiging van Piano’s Maene in Oud-Rekem.

Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert, maar ook rariteiten die zelden op de Bühne worden gebracht. De Meisterkonzerte Aachen staan sinds jaar en dag garant voor een exclusief programma en een grote bandbreedte aan muzikale hoogtepunten. Van imposante orkestmuziek van de Russische nationaal filharmonie en Orchestre Royal de Liège tot hoogwaardige kamerconcerten en verfijnde solistische optredens van de extra klasse.

Een concert van de extra klasse wordt ongetwijfeld ook het Meisterkonzert Sinfonia Varsovia, op 4 maart. Het internationaal gerenommeerde strijkersorkest Sinfonia Varsovia, onder leiding van dirigent Paul Meyer, speelt in Sinfonietta- bezetting werken van Milhaud, Faure en Dvorak en begeleid de pianovirtuozen en solisten van de avond Arthur en Lukas Jussen in een W.A. Mozart: Concerto for 2 pianos and orchestra KV365, No.10, in E Flat major.

De pianisten Arthur (19) en Lucas Jussen (23) zijn absolute troefkaarten om ook het jeugdige publiek te enthousiasmeren voor klassieke muziek. De broers met ‘Limburgse roots’, die in 2016 via Deutsche Grammophon label alweer hun vierde Cd uitbrachten, zijn mondiaal razend populair. Met reden. Hun debuutalbum ‘Beethoven Sonates’ (2010) van de pianobroers behaalde bij release direct de gouden status. Ook het tweede album ‘Schubert Impromptu’s’ uit 2011 kreeg in korte tijd dezelfde status.

In 2013 werden Lucas en Arthur gevraagd voor het ambassadeurschap van de campagne ‘Aangenaam Klassiek’. Op het album, dat speciaal voor deze gelegenheid verscheen, laten de broers betoverende pianomuziek horen van o.a. Bizet, Pierné en Mendelssohn-Bartholdy. Op het podium bleken de broers ook een sensatie. De recensies na een optreden met het Amsterdam Sinfonietta in het Koninklijke Concertgebouw in Amsterdam waren laaiend. Ook de internationale carrière van de muzikale godenzonen kreeg al snel vorm. Optredens en tournees in o.a. Duitsland, Japan, China, Zuid-Korea en Rusland versterken hun naam en reputatie.

Dat deden ook de concerten voor Koningin (nu Prinses) Beatrix en koning Willem Alexander. Zo begeleiden de broers Jussen koning Willem Alexander en koningin Maxima tijdens hun eerste staatsbezoek aan Polen. De in de vaart der volkeren opgestuwde muzikale loopbaan vervult Limburg met speciale trots. In onze provincie liggen namelijk de wortels van de in Hilversum geboren top pianisten. Moeder Christianne van Gelder, docente dwarsfluit is geboren in Maastricht, vader Paul Jussen, paukenist in het Radio Filharmonisch Orkest zag het eerste levenslicht in Vaals. Ook volgden de broers lessen aan het conservatorium in Maastricht. Inmiddels studeert Arthur vooral in Amsterdam en Lucas die eerder twee jaar bij Menahem Pressler in de VS studeerde, in Madrid. Spelen in Limburg en ook in het naburige Aken voelt voor de broers altijd weer “als thuiskomen”.

Meisterkonzert: Sinfonia Varsovia

MILHAUD: Le beufsur le tait

MOZART: Konzert für 2 Klaviere Es-Dur KV 365

FAURE: Gavotte und Pavana

DVORAK: Tschechrsche Suite op. 39

Dirigent: Paul Meyer

Meer info en kaarten via: www.meisterkonzerte-aachen.de