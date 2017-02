Jeugdprinsenpaar Youri I en Femke I – JCV De Naate.

redactie van Parkstadactueel |

Op zaterdag 11 februari werd in De Borenburg het nieuwe jeugdprinsenpaar van JCV De Naate geproclameerd.

Na optredens van diverse artiesten, werden Youri van der Heijden en Femke Cremers – middels een ludieke act – tevoorschijn getoverd. Alvorens het zover was werd er eerst nog op passende wijze afscheid genomen van prins Jelle I (Senden) en prinses Sari (Souren), die werden opgenomen bij de Oud-Jeugdprinsengarde van JCV De Naate.

Prins Youri I is woonachtig in de Dijkstraat. Youri is 12 jaar oud en zijn hobby’s zijn volleybal en gamen. Prinses Femke woont ook in de Dijkstraat en telt 11 lentes. Femke speelt gitaar, voetbalt en houd ook van gamen. Beiden hebben carnaval in hun bloed zitten, want alle opa’s waren ooit (jeugd)prins. Dat belooft dus veel goeds voor de komende carnavalsdagen!

Beiden zitten in groep 8 van basisschool Cortemich. Op vrijdag 24 februari zijn ze uiteraard present tijdens het schoolcarnaval en ook tijdens het Kingercarnaval, na afloop in het Kunderhoes.

Foto’s Lucho Carreno en Tom de Cock(panorama foto)