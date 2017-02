KVC Oranje struikelt over Amstenrade.

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

Koploper KVC Oranje heeft op bezoek bij Amstenrade een niet geheel verwachte nederlaag (2-1) geleden. Voor een deel hadden de bezoekers dat aan zichzelf te wijten. Pech speelde ook een rol. Echter, een prima wedstrijdmentaliteit van Amstenrade en uitstekend keeperswerk van Martijn Geraedts van de thuisclub mogen evnmin onvermeld blijven.

De beide teams troffen elkaar voor de vierde keer in twee jaar. Veelal betreft het wedstrijden die op het scherp van de snede worden uitgevochten. Dat was deze keer niet anders. Zij het dan met de aantekening dat KVC Oranje niet van meet af aan bij de les was. Lang kwamen de bezoekers als verliezers uit de duels, de passing was gejaagd en daardoor ook vaak onzuiver en de dekking was niet altijd goed verzorgd. Wist KVC Oranje nauwelijks voor gevaar te zorgen, aan de andere kant was er vaker dreiging, met name als aanvoerde Rene Schmeitz zich met de zaken bemoeide. Hij was ook de degene die de openingstreffer voor zijn rekening nam. Niels Knubben zette vanaf links voor. Bij de bezoekers ontbrak het aan scherpte in de dekking en Schmeitz kon vrijstaand, maar ook heel fraai, tegendraads en onhoudbaar voor gastendoelman Lars van der Weide, raak koppen: 1-0.

In het verdere verloop van die eerste helft kwam KVC Oranje niet verder dat twee halve kansjes. Een schot van Joey Niesters dat voorlangs ging en een inzet van Mitch Flecken die eindigde in de handen van Martijn Geraedst waren de wapenfeiten van de brigade van trainer Rene Küpper.

Daar moest de aanhang uit Bleijerheide het vooralsnog mee moest doen. Aan de andere kant voorkwam Lars van der Weide op slag van rust de 2-0 door een inzet van Wesley Smit met een fraaie parade onschadelijk te maken.

Na de hervatting een compleet ander spelbeeld. Binnen 20 minuten kregen de bezoekers vijf, al of niet opgelegde, mogelijkheden om de stand gelijk te trekken. Het wilde echter niet lukken. Scott Vienerius en Falco Didderen schoten naast, Ritchie Vienerius raakte de paal en miste het doel nog een keertje op een haar, terwijl Joey Niesters zijn inzet uit het doel gewerkt zag worden door de vingertoppen van Martijn Geraedts.

Als het dan niet meezit, in dit geval voor KVC Oranje, weet je dat aan de andere kant een al dan niet dodelijke counter zal volgen. Dat gebeurde, twee keer zelfs. De eerste leidde nog niet tot de 2-0, omdat de net ingevallen Jasper Speetjens hoog over kogelde, bij de tweede was het wél raak. Stijn Heijster zette vanaf links strak en laag voor, Rene Schmeitz kon bij de tweede paal intikken: 2-0.

Het pleit voor de bezoekers dat men ook na deze tegenvaller het hoofd niet liet hangen. Dat werd beloond. Een voorzet van Scott Vienerius vanaf rechts werd door broer Ritchie tegen de netten gewerkt: 2-0. Er kwamen zelfs nog twee (grote) kansen op de gelijkmaker, maar die bleven onbenut. Door de nederlaag heeft KVC Oranje er ongewild aan bijgedragen dat de spanning in 5B terug is. Positief was het niet onverdienstelijke debuut in de hoofdmacht van de pas 16-jarige Ravin Thiyegesu en de invalbeurt van Wesley Hirsch (18), die op een haar na nog voor de 2-2 had getekend.

Archief foto’s Lucho Carreno