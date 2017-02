redactie van Parkstadactueel |

Op zaterdag 11 februari reikte burgemeester Annemarie Penn-te Strake de Stedelijke Onderscheiding de Trichter uit aan pastor/Franciscaner Mattie Jeukens na afloop van de Lourdesviering in de kerk van Wittevrouwenveld.

Verdiensten

Op 16 december 2016 werd de Koning Willem-Alexandertunnel opengesteld voor het verkeer. Daarmee kwam een einde aan een periode waarin de bewoners van Wittevrouwenveld, de parochie van pastor/Franciscaner Jeukens, vaak overlast hadden van de werkzaamheden.

De heer Mattie Jeukens heeft steeds als intermediair gediend tussen de bouwers en de bewoners. Daarnaast stelt hij zijn kerk vaak ter beschikking aan jongerenbijeenkomsten en tentoonstellingen. Het college heeft besloten om de heer Jeukens door toekenning van de Stedelijke onderscheiding “de Trichter” te bedanken voor zijn onaflaatbare toewijding.

Achtergrond De Trichter

De Trichter is een penning die wordt toegekend aan personen of groepen die zich op uitnemende wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Maastricht. De naam van deze onderscheiding is afgeleid van ‘Tricht’, doorwaadbare plaats in de rivier. Op de penning wordt dit symbolisch tot uitdrukking gebracht. De kunstenaar, Désirée Tonnaer, heeft bovendien de stadsengel op de penning afgebeeld.

Foto Maastricht.nl