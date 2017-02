Renovatie Kurhaus Aken: spectaculaire wandschilderijen achter spiegels.

Ton Reijnaerts |

In de foyer van het Kurhaus Aachen aan de Monheimsallee zijn bij renovatiewerkzaamheden drie fascinerende wandschilderijen achter reusachtige spiegels ontdekt. Op de wandschilderijen, die vermoedelijk door een Düsseldorfse kunstenaar zijn vervaardigd, zijn bad- en thermaal scènes te zien, die verwijzen naar het verleden van Aachen. Vanwege de talrijke warm waterbronnen in de stad ontwikkelde keizerstad Aken zich al in de tijd van de Romeinen tot een geliefd thermaal kuuroord. Aan het einde van de 17de eeuw groeide Aachen uit tot een mondain bad- en kuuroord, dat door vele koningshuizen en prominenten, als Casanova en Händel, werd bezocht.

Geheel verrassend was de vondst in de foyer van het Kurhaus niet. Klaus Schavan, leider van het stedelijk gebouwenmanagement, en renovatie projectleider Wilfried Sterck waren bij recherches namelijk al op aanwijzingen gestoten. Om zekerheid te verkrijgen werd een gespecialiseerde glashandel ingeschakeld om de reusachtige, zes m2 grote spiegels in de foyer af te nemen. Groot was de vreugde toen de lang verscholen wandschilderijen aansluitend tevoorschijn kwamen. En óók dat deze in een opvallend goede conditie verkeren.

Regionale historici, vakmensen en monumentenzorg verwachten in het Kurhaus nog veel meer verrassingen te ontdekken. Het is de bedoeling dat bij de tot voorjaar 2018 durende renovatie de wandschilderijen alsook alle andere historisch van belang zijn kunst en architectuur vondsten worden ingepast in het Kurhaus. Te denken valt bijvoorbeeld aan de marmervloer, die de laatste jaren werd afgedekt door een foeilelijk groen tapijt, en de zuilen met marmer in het als een Griekse tempel ogen gebouw.

Het Neue Kurhaus Aachen, dat tijdens de eerste wereldoorlog werd gebouwd, werd op 8 juni 1916 geopend. In het gebouw bevonden zich twee concertzalen. De grootste bood plek aan 850 bezoekers. Op de bovenverdieping waren o.a. leeszalen, rokersruimten, twee vrouwenzalen, een restaurant, een wijnsalon en meerdere koffie ruimten. Tijdens de tweede wereldoorlog werd het gebouw zwaar beschadigd, na bombardementen door de geallieerden. Februari 1953 werd het gebouw met een carnavalszitting opnieuw geopend. Ook daarna deed het Kurhaus lang dienst als huis van concerten en carnavalszittingen. Op 2 juli 1976 nam de Aachener Spielbank het gebouw over. Tot juni 2015 deed het Kurhaus dienst als casino. Daarna trok de Aachener Spielbank vanwege dalende inkomsten de stekker eruit.

Na een Europese aanbesteding is de middelbouw van het Nieuwe Kurhaus volgens de plannen nu voorbehouden aan een gastronomie bedrijf. De linkse vleugel van het gebouw moet wederom worden ingevuld door een casino. En in de rechtervleugel van het gebouw (richting stadspark) moet een expositie en belevenis ruimte verrijzen.