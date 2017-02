Strijdvaardig EHC/Heuts geeft kampioenskansen Nuenen forse klap.

Theo van Kessel ( EHC/Heuts) |

Met RKSV Nuenen komt de nummer twee van de hoofdklasse B op bezoek bij EHC/Heuts. De Brabanders hebben weliswaar nu reeds een forse achterstand op Blauw Geel’38, maar de competitie duurt nog lang. Na de 1-0 nederlaag in Hoensbroek kan Nuenen de hoop op een kampioenschap wel begraven.

Al na vijf minuten komt een veel feller EHC/Heuts op een 1-0 voorsprong. Na enkele vloeiende combinaties slipt Lars Gulpen door de groen witte verdediging, omspeelt de doelman en schiet simpel in het lege doel. Niet veel later wervelt EHC/Heuts weer door de slap acterende achterhoede van de gasten. Enkele meters voor goal weet de geheel vrijstaande Karim Mahmoud de doelman echter niet te verschalken. Als de snelle spits de voorsprong had verdubbeld, zou EHC/Heuts op rozen hebben gezeten. Nu moeten de rood witten tot in de slotseconden van de naspeeltijd vechten om de voorsprong over de streep te trekken. Met een prima instelling, grote vechtlust en de nodige fortuin blijven de drie punten in Hoensbroek. Alhoewel Nuenen in het verdere verloop van de wedstrijd een veldoverwicht heeft, blijkt uit niets dat de gasten voor het kampioenschap vochten. Ze zetten de rood witten wel onder druk, maar gevaarlijk zijn de voorwaartsen zelden.

EHC/Heuts zakt na de voorsprong terug op eigen helft. Het team van Meulenberg speelt gedisciplineerd en heeft in de eerste helft nauwelijks moeite met Nuenen. De gasten spelen het grootste deel van de tijd op de helft van EHC/Heuts maar weten geen kansen uit te spelen. In de tweede helft een zelfde spelbeeld. EHC/Heuts bezwijkt niet onder de steeds grotere druk. De rood witten spelen gegroepeerd en hebben geen moeite met de Nuenense aanvalsgolf. maar speelt geconcentreerd. Al bestaat steeds het risico dat een bal in het drukke zestienmeter gebied wel eens goed op een voet of hoofd van de gasten kan vallen. Doelman Klijn keept echter overtuigend en de fysiek sterke verdedigers van EHC/Heuts geven geen krimp. Heel af en toe sticht EHC/Heuts met snelle uitvallen aan de andere kant van het gevaar. Zeker als Nuenen in de slotfase meer en meer risico moet nemen. Na enkele minuten blessuretijd volgt het bevrijdende fluitsignaal. EHC/Heuts doet goede zaken en houdt de drie punten in Hoensbroek.

Foto Theo van Kessel