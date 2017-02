Vandaag in Filmhuis de spiegel ‘Cold of Kalander’

redactie van Parkstadactueel/Filmhuis De Spiegel |

Hongarije, Turkije, 2015 / 130 minuten

Regie: Mustafa Kara

Met: Haydar Sisman, Nuray Yesilaraz, Hanife Kara, e.a.

In samenwerking met het DMFF | Voorpremière

De film Cold of Kalandar portretteert het hartstochtelijke en emotionele verhaal van Mehmet, die samen met zijn oude moeder, zijn uitgeputte vrouw en hun twee zonen, waarvan een gehandicapt, een bestaan leidt in de bergen van het Zwarte Zeegebied. Ze leven ver van alles en iedereen en ver van het moderne bestaan.

Hij verdient zijn geld als veehouder maar dit is lang niet genoeg. Daarnaast zwerft hij door de bergen, op zoek naar mineralen. Maar ook dit zet niet veel zoden aan de dijk.

Net wanneer hij na een lange zoektocht de hoop begint te verliezen, krijgt hij bericht over een stierengevecht dat plaats gaat vinden. Hij besluit zijn stier te gaan trainen en mee te gaan doen aan deze wedstrijd. Als hij toch eens die prijs in de wacht zou kunnen slepen! Hij is dolenthousiast en van hieruit wordt zijn leven een groot avontuur.

Het verhaal van Mehmet schetst een mooi portret van samenvloeiing tussen mens en natuur.

Na een periode van documentaires is Cold of Kalandar de tweede speelfilm van Mustafa Kara.

De film kan gezien worden als een antropologisch portret over een arm gezin dat wanhopig probeert het hoofd boven water te houden in een bergzaam gebied in Noord-Turkije, maar het kan ook gezien worden als het verhaal van dromers die de hoop niet opgeven ooit het grote geluk te vinden. (D.P.)

