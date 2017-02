Het adres voor uw culinaire expeditie Kookclub Heerlen.

redactie van Parkstadactueel/LC |

Heeft u trek in private dinning, thuis of op locatie elders, zin in een intiem diner voor twee, een gezellige avond met vrienden of familie, of een zakendiner dat vraagt om privacy en discretie? Kookclub Heerlen, gelegen aan De Bongers 23 in die plaats, is voor u een bezoekje waard.

Twee van de drijvende krachten achter de kookclub zijn Angie Bischops en Marcel Boessens.

Angie is geboren en getogen in het als Bourgondisch bekend staande Zuid-Limburg. Zij groeide op in een cultuur waarin lekker eten en genieten belangrijk worden geacht. Op haar 15e werd de culinaire vlam in haar aangewakkerd en sindsdien is die blijven branden. Angie beveelt de kookclub onder meer als volgt aan: ,,Eten en koken zijn ervaringen die alle zintuigen prikkelen. Senses By Angie neemt u mee op een culinaire tocht die leidt over wegen bezaaid met geuren, kleuren en smaken. Een reis die niet alleen de zinnen prikkelt, maar ook verlangens voedt en aan de wieg staat van prachtige nieuwe herinneringen. Heerlijk toch.”

Ook Marcel Boessens ontwikkelde op jonge leeftijd de liefde voor de keuken. Tijdens zijn middelbare schooltijd had hij een baantje geregeld, als keukenhulp, in een plaatselijk restaurant. Het begon eenvouding, met uiten schillen en ging uiteindelijk over in het zelfstandig bereiden van soepen en sausen voor het restaurant. In 1991 werd hij door een vriend uitgenodigd een kijkje te nemen bij diens kookclub. Op dat moment kwam alles in een stroomversnelling. Marcel: ,,Vanaf da moment ben ik er niet meer mee gestopt. De samenstelling van de groep is in de loop der tijd wel eens veranderd en we hebben op verschillende locaties gezeten. Maar bij kookclub Heerlen, met geweldige kookbroeders en onze vaste kokkin, is et steeds weer een feest. De locatie in het hart van de stad, aan de Bongerd, is natuurlijk ideaal. Voor mij persoonlijk is het ook een prima ontspanning, waarbij ik even kan afschakelen en mijn zinnen kan verzetten. Ik hoop dit dan ook nog lang te kunnen doen”.

Meer informatie ook de kookclub kunt u vinden onder www.kookclubheerlen.jimdo.com/over-ons/

klik hier voor de volledige – Menu maand Februari

Foto’s Richard Hardin.