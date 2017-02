Fc Hoensbroek heeft de nodige moeite met hekkensluiter UOW ’02.

Ercan Erbas |

FC Hoensbroek heeft met enige moeite de wedstrijd tegen nummer laatst UOW’02 in winst weten om te zetten. De ploeg uit Waubach kreeg hiermee zeker te weinig. Invaller Brian Vroomen werd uiteindelijk gekroond tot matchwinnaar.

De gastheren kwamen zeer voortvarend uit de startblokken. Al na 3 minuten stond na een snelle tegenaanval via Robert Velraeds de 1-0 op het scorebord. Feddo Mobers kopte feilloos binnen. Maar de snelle voorsprong deed de koploper weinig goeds. De gasten namen brutaal het heft in handen en gingen op zoek naar de gelijkmaker. Zo kopte Dustin Krijnen op prima aangeven van Mitch Vandegard slechts in de handen van Hoensbroek-doelman van Eijk en moest Christian Meurders namens Hoensbroek op de doellijn redding brengen, om een eigen doelpunt van Elko Doven te voorkomen.

Ook een geplaatste bal van UOW-uitblinker Vandegard ging maar rakelings voorbij het FC Hoensbroek doel. Vlak voor de thee kroop FC Hoensbroek weer enigszins uit haar schulp. Op een prima steekbal van Randy Quaedackers kwam Remco Theunissen een teenlengte te kort om voor de 2-0 te zorgen, omdat doelman Kenny Eggen tijdig op zijn hoede was.

In de 2e helft viel er ruim een kwartier lang voor beide doelen amper iets te beleven. Het 1e wapenfeit was er namens FC Hoensbroek. Maar Randy Quadackers zag zijn harde inzet prima gekeerd worden door Eggen. Niet veel later was er de verdiende gelijkmaker voor de ploeg van Wim Zagar. Met een prachtige volley zette Mitch Vandegard zijn ploeg op gelijke hoogte: 1-1. Maar amper 2 minuten later stond de thuisploeg weer op voorsprong.

Eerst zag Oene Boonstra zijn schot tegen de paal belanden en vervolgens werd een harde pegel van Elko Doven door de gastendoelman totaal niet op waarde ingeschat: 2-1. Maar ook FC Hoensbroek kon niet lang genieten van deze voorsprong.

Na een overtreding van Jochen Hahnraths was het Bruce Rutjens, die vanaf de stip koeltjes de 2-2 binnenschoot. De koploper bleek niet uit het veld geslagen en ging op zoek naar de overwinning.

Zo had doelman Eggen de nodige moeite bij een listig schot van Elko Doven. Enkele minuten later was de 3-2 toch en feit. Invaller Brian Vroomen werkte een afgemeten voorzet van Feddo Mobers strakjes binnen.

Een minuut later had ook zomaar de gelijkmaker op het scorebord kunnen staan. Uit een hoekschop van Bruce Rutjens verzuimde Ronald Geuskens zijn ploeg het verdiende punt te bezorgen. In de slotminuten was ook FC Hoensbroek nog dicht bij een treffer. Maar een prima aanval via Dennie de Vries en Brian Vroomen werd door Robert Wijnen niet tot doelpunt gepromoveerd.

Trainer Wim Zagar van UOW was vanzelfsprekend teleurgesteld in het resultaat. Wij hadden vandaag zeker een punt verdiend. Met name de 1e helft waren wij de bovenliggende partij. Maar het vertoonde spel geeft ons genoeg vertrouwen voor de komende wedstrijden. We krijgen nu al een aantal weken de complimenten, maar zullen ons nu ook eens moeten gaan belonen.

Trainer Roger André van FC Hoensbroek was natuurlijk blij met de 3 punten. Maar over het vertoonde spel absoluut niet. De vroege voorsprong leek niet bevrijdend te werken voor ons. Met name in de 1e helft zag ik een onherkenbaar FC Hoensbroek. Complimenten aan UOW, dat het ons zeer moeilijk maakte. Gelukkig pakken wij het de 2e helft beter op en trekken de overwinning uiteindelijk nog naar ons toe.

FC Hoensbroek 1 – UOW’02 1: 3-2(1-0)

Scoreverloop: 3e min. 1-0 Feddo Mobers, 70e min. 1-1 Mitch Vandegard, 72e min. 2-1 Elko Doven, 75e min. 2-2 Bruce Rutjens(pen.) en 82e min. 3-2 Brian Vroomen.

Archieffoto’s Lucho Carreno