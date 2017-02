Hoensbroekse scholieren te gast in Optochthal.

redactie van Parkstadactueel |

Hoensbroek- Ongeveer 200 leerlingen van de Hoensbroekse basisscholen zijn door Sjtadsprins Ger I en zijn gevolg enthousiast ontvangen in de Optochthal. Daar ontdekten ze tijdens een actieve rondleiding dat vastelaovend veel meer is dan drie dagen feest vieren. De voorbereidingen zijn minstens net zo leuk; liedjes schrijven, pakjes ontwerpen en natuurlijk wagens bouwen.

De leerlingen van de schoolklassen van de schoolprins en -prinses waren ook dit jaar weer uitgenodigd om het wagen bouwen eens van heel dichtbij te bekijken. Sjtadsvastelaovesvereniging CCH-Gebrook bracht de leerlingen met een bus van school naar de Optochthal.

Na ontvangst volgende een korte presentatie door wagenbouwer en Oud-prins Jean Schoonbroodt.

Hij vertelde over het ontstaan en doel van de optochthal, over Kowrenne en hoe het bedenken en bouwen van een wagen stap voor stap gaat. Ook was er de mogelijkheid om vragen te stellen over vastelaovend, wagens bouwen en over de steek, scepter en ketting van de Sjtadsprins.

Daarna volgde een rondleiding in kleinere groepen door de optochthal, onder leiding van leden van de jeugdcommissie.

Verschillende wagens en bouwtechnieken konden van zeer dichtbij worden bekeken. De leerlingen mochten zelfs helpen bij het plakken van papier over de kippengaas vormen en onder een van de papier-maché Kowren-koeien kruipen. Als afsluitende toetje mochten de leerlingen net als de Sjtadsprins tot bovenin de wagen klimmen.

Op de wagen werd ook van elke groep als herinnering een afsluitende groepsfoto gemaakt. Sjtadsprins Ger I vat het mooi samen: “Mooi om te zien hoeveel werk in deze hal wordt verzet. Met hoeveel passie en inzet hier maandenlang voor de carnaval al samen wordt gewerkt aan deze kunstwerken op wielen.

Ook voor de kinderen was dit een leuke ervaring en duidelijk indrukwekkend om te zien. En ja, wie wil nou niet ook eens zelf bovenop een wagen mogen klimmen!! Top om te doen en mijn steentje aan te mogen bijdragen. Een mooie traditie om het gevoel van vastelaovend door te geven aan nieuwe generaties!”

Foto’s Emile Bosch