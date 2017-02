redactie van Parkstadactueel |

Bij de hoogbouwflats in Bleijerheide heeft zich afgelopen vrijdag een spectaculaire show afgespeeld. Highliners uit Europa en een professionele klimmer stalen de show. Dit alles was in het kader van de opening van het Dutch Mountain Film Festival (DMFF). Ter gelegenheid van het festival werd een klimmuur geopend en balanceerden meerdere highliners op 30 meter hoogte tussen de tien verdiepingen hoge flats aan de Jonkerbergstraat en de Ursulastraat. De belangstelling voor de openingsshow was groot en het publiek was buitengewoon enthousiast.