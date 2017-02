Kom woensdag kijken naar de landing van 5 honingbomen in het maankwartier!

redactie van Parkstadactueel |

De weergoden zijn Maankwartier goed gezind en dat betekent dat de mega-boomplantoperatie op woensdag 15 februari doorgaat. Vanaf 05.00 uur ’s ochtends wordt een grote 650 hijskraan gemonteerd. Om 08.30 uur is de eerste van de vijf honingbomen aan de beurt. Per boom is ongeveer twee uur nodig om de bomen op te plek te hijsen. Het wordt een spectaculaire actie, kijkers zijn welkom!

ZES TON PER BOOM

De grootscheepse actie is intensief voorbereid. De bomen – Sophora Japonica’s – wegen elk bijna zes ton en zijn van wortel tot kruin zo’n 12 meter groot. Ze worden vanaf de Spoorsingel over het gebouw in de vorm van een halve maan getakeld. De 650 tons hijskraan is één van de grootste in zijn soort in Europa. De werkplaats van de hijskraan wordt veiligheidshalve hermetisch afgesloten met dranghekken.

KIJKERS WELKOM

Wilt u dit niet-alledaagse spektakel graag van dichtbij meemaken? U bent welkom! Via de ingang van de Jumbo kunt u met de lift naar het Maanplein. Van daaruit wordt u begeleid naar een speciaal gedeelte voor een eersterangs plek met goed uitzicht op de werkzaamheden. De Jumbo supermarkt zorgt voor warme drankjes en koeken.

MAANKWARTIER BLIJFT TOEGANKELIJK

Tijdens de gehele operatie blijven de woningen, winkels en kantoorgebouwen gewoon toegankelijk via de ingang van de Jumbo supermarkt aan de Spoorsingel. Via de lift kunnen mensen naar het Maanplein, de parkeergarage, woningen en kantoren. Om een en ander in goede banen te leiden, is een groot aantal verkeersregelaars aanwezig. Daarnaast worden op en rondom Maankwartier dranghekken geplaatst om de voetgangers te geleiden. Ook de parkeergarage Maanplein blijft bereikbaar.

OMLEIDINGEN

De zuidelijke rijbaan van de Spoorsingel – aan de kant van Maankwartier – wordt die dag tussen de rotondes aan de Looierstraat en Kempkensweg afgesloten voor het verkeer. Hiervoor worden twee omleidingen aangegeven. De noordelijke omleiding verloopt via Schandelen en Meezenbroek, de zuidelijke via de Putgraaf. Het busverkeer wordt vanuit de Looierstraat omgeleid via de busbaan langs het spoor. De parkeergarage is vanuit de Looierstraat wel bereikbaar.

DUUR WERKZAAMHEDEN

De hijswerkzaamheden vinden naar verwachting plaats tussen 08.30 en 17.00 uur. Hierna zijn er nog zo’n vier uur nodig om de kraan af te bouwen en de rijplaten te verwijderen. Vervolgens gaat de zuidelijke rijbaan weer open voor verkeer. Uiteraard kan dit – afhankelijk van de werkzaamheden – ook eerder of later zijn.

