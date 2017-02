VINCERE EN RODA JC KERKRADE STARTEN 40 DAGEN NEE CAMPAGNE.

Vincere en Roda JC Kerkrade slaan de handen ineen en starten samen de 40 DAGEN Nee campagne. Tijdens deze veertig dagen zeggen wij NEE tegen het nuttigen van alcohol. Door

onthouding van alcohol wordt men bewust van alcoholgebruik. Bovendien creëert het een bewustwording wat alcohol met het lichaam en geest doet.

Er is gekozen om op 1 maart met deze campagne te beginnen omdat dan de vastentijd start. Deze vastenperiode (40 dagen na carnaval) is van oudsher een katholieke traditie tussen carnaval en pasen. Arno Mak is oprichter van Vincere, een verslavingszorginstelling met maar liefst vier vestigingen in Nederland en vier in het buitenland. Als voetbalsupporter en oud- voetballer heeft Arno goede banden met de voetbalwereld en met name met Roda JC. Mak vertelt: “Verslavingen werden altijd doodgezwegen in de voetbalwereld. De laatste jaren wordt het onderwerp steeds vaker bespreekbaar gemaakt en treden er ook steeds meer (oud-) voetballers met verhalen over hun verslaving naar buiten zoals Wim Kieft, Luc Nilis, Diego Maradona en Fernando Ricksen. Overigens zijn niet alleen alcohol en drugs middelen die misbruikt worden door (oud-) voetballers of voetbalsupporters. Ook zijn er veel mensen met een gok- of seksverslaving.

Improving your lifestyle De slogan van Vincere luidt ‘improving your lifestyle‘, dit is tevens de kern van alle behandelingen. Het uiteindelijke doel is dus niet alleen het behandelen van de verslaving, maar ook het optimaliseren van de kwaliteit van leven door de gehele leefstijl te verbeteren.

“Zoals het een BVO betaamt investeert Roda JC veel tijd en energie in haar maatschappelijke rol. Wij staan dan ook allemaal achter deze campagne en zeggen gezamenlijk 40 dagen NEE tegen alcohol!”, aldus commercieel directeur Nick Janssen.

Voor meer informatie of om je meteen aan te melden kijk op www.40dagennee.nl!