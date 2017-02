Kőlsche Middig in Weltens Gemeenschapshuis.

redactie van Parkstadactueel |

Vorig jaar organiseerde C.V. de Vlavrèters voor de eerste keer een Kőlsche Middig. En dat bleek meteen een schot in de roos. Reden genoeg om de Kőlsche Middig ook dit jaar weer in het programma op te nemen. Op zaterdagmiddag 18 februari 2017 is het dus weer Jubel-Trubel-Heiterkeit in het Gemeenschapshuis van Welten waar alles dan in het teken van het ‘Dreigestirn’ zal staan.

Het Gemeenschapshuis zal, meer nog dan vorig jaar, worden omgetoverd in een sfeervolle Kölsche Arena. Na de opening door ons ‘eigen’ Tansmarieche Ellis, staat er een keur aan artiesten klaar. Wat te denken van de Herringbiesere en Wielke Vinken om maar al meteen twee kanjers te noemen. Of Los Cannonos die speciaal voor deze middag bekende Kőlsche liedjes brengen en garant staan voor een carnavalsspektakel zoals je dat alleen in Kölle – en natuurlijk in Welte-Bensroa – aantreft!

Voor de entreeprijs hoeft u het niet te laten, want voor de prijs van € 5,11 krijgt u niet alleen toegang tot onze Arena maar ook een consumptie! Laat u daarom niet achteraf door anderen vertellen hoe leuk het was maar ben er zelf bij. De zaal is open om 13:30 uur, het programma begint om 14:11 uur

Oh ja, uiteraard loven wij enkele leuke prijzen uit aan de meest originele -Kölsch verklede- bezoekers!