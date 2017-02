Op stap met het Limburgs Landschap: Winter in het Beneden-Geuldal.

Zondagochtend 19 februari organiseert Stichting het Limburgs Landschap een excursie in het natuurontwikkelingsgebied Ingendael en het aangrenzende hellingbos van de Bergse Heide.

Tijdens de excursie wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en grote grazers. In het gebied grazen naast Gallowayrunderen ook Konikpaarden. Deze houden de begroeiing kort zodat het natuurgebied niet helemaal vol groeit met bos. De grazers zijn winterhard en kunnen het hele jaar door buiten blijven. Ze krijgen in de winter een dikke vacht die hen voldoende beschermt tegen de kou.

Speuren naar sporen

Behalve de in het gebied door de mens teruggebrachte grote grazers, leven er in het Geuldal en langs de door het Ingendael stromende Strabekervloedgraaf ook veel andere dieren. Zo leven er in het hellingbos aan de zuidzijde van de Geul reeën. Ondanks het feit dat we die niet vaak te zien krijgen, laten deze dieren wel sporen achter. Ook kleinere zoogdieren zoals muizen, maar ook vogels en insecten verraden hun aanwezigheid door sporen. Denk daarbij aan pootafdrukken, uitwerpselen, veren, een hol of een nest. Langs de Geul zijn bovendien knaagsporen van de bever te bewonderen. Gaat u zelf mee op zoek? Dan kunt u de ontwikkelingen van het natuurlijke Geuldal zelf zien.

De excursie start zondag 19 februari om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Brasserie-Hotel Brakke Berg, Wolfsdriesweg 10 te Geulhem (Berg en Terblijt). De excursie zal circa 2 uur duren en stevige wandelschoenen worden aanbevolen.

Foto: Het beheer door de Konikpaarden vormt één van de thema’s van de excursie die Het Limburgs Landschap op zondag 21 februari organiseert in het natuurgebied Ingendael.

.Foto cover Lucho Carreno /Gerrit Lenting