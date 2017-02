Parcours Nederlands belangrijkste klassieker aangepast Amstel Gold Race schrapt laatste beklimming Cauberg.

redactie van Parkstadactueel |



De organisatie van de Amstel Gold Race heeft besloten om dit jaar een wijziging door te voeren in het parcours van de Amstel Gold Race. Na de start op de Markt in Maastricht zullen de renners net als afgelopen jaren weer een drietal grote lussen door het Zuid-Limburgse heuvelland rijden inclusief drie beklimmingen van de Cauberg en passages van de finishlijn in Vilt-Valkenburg.

Wanneer het peloton de derde maal de Cauberg bedwingt en de finishlijn passeert, gaat de finaleronde met de beklimming van de Geulhemmerberg en de Bemelerberg in, zoals deze ook de afgelopen jaren werd verreden. Waar de afgelopen vier edities na de beklimming van de Bemelerberg nog een ultieme beklimming van de Cauberg richting de laatste kilometer wachtte, wordt deze laatste beklimming van Nederlands bekendste ‘wielercol’ ditmaal uit het parcours geschrapt. Door deze wijziging zullen de renners bovenaan de Daalhemmerweg bij de rotonde in Sibbe meteen linksaf slaan richting Vilt. Vanaf de rotonde zal het nog ongeveer twee kilometer finale zijn tot aan de finishlijn.

Koersdirecteur Leo van Vliet: ”Met Roman Kreuziger, Philippe Gilbert, Michal Kwiatkowski en Enrico Gasparotto kende de Amstel Gold Race de afgelopen jaren ook fantastische winnaars. Desondanks was er na afloop steevast de discussie dat de koers te lang op slot zat omdat de Cauberg op twee kilometer van de streep té bepalend zou zijn. Het is echter een wereldwijd beeld dat er momenteel in veel koersen afwachtend naar vaste scharnierpunten wordt gekoerst. Door de laatste klim van de Cauberg uit ons parcours te halen hopen we op een meer open wedstrijd, waarbij er meer kanshebbers zullen zijn en de aanvallers meer kansen krijgen.”

De organisatie hoopt dat de Amstel Gold Race door deze parcourswijziging een minder voorspelbaar koersverloop zal krijgen.

,,Het zijn niet de organisatoren maar de renners en de ploegen die de koers maken. Het is wel duidelijk dat de Cauberg, die nu op circa 19 km van de finish zal liggen, minder doorslaggevend zal zijn.”, aldus koersdirecteur Leo van Vliet.

Naast de herenversie van de Amstel Gold Race wordt op Paaszondag 16 april ook weer een damesversie van de Amstel Gold Race verreden. De dames zullen op 2 kilometer van de finishlijn wel de Cauberg nog een keer beklimmen.