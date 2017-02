Connie Palmen en Herman Pleij vertellen in SCHUNCK* over erotiek en de zondige vrouw.

Ton Reijnaerts |

In het kader van de Boekenweek 2017 leest bestseller schrijfster Connie Palmen zondag 25 maart in Glaspaleis Heerlen voor uit haar boek ‘De Zonde van de Vrouw’. Aan de hand van de levens van vrouwen als Marilyn Monroe, Marguerite Duras en Jane Bowles probeert Palmen het verband tussen originaliteit, roem en zelfdestructie ietwat meer begrijpelijk te maken. Connie Palmen wordt tevens publiekelijk geïnterviewd door journalist annex redacteur George Vogelaar.

Naast Connie Palmen zijn er eind maart nog twee bijzondere lezingen in de SCHUNCK* Bibliotheek te beluisteren. Woensdag 29 maart is Herman Pleij te gast voor een lezing over erotiek in de Middeleeuwen. Pleij is emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Herman Pleij neemt de aanwezigen bij zijn lezing ‘Feest der verboden vruchten’ mee in een zoektocht naar verboden vruchten in de middeleeuwen, in liederen, kunst en de literatuur.

Feest der Verboden Vruchten is een literaire avond extraOrdinair met voordrachten uit boeken als De buitenvrouw van Joost Zwagerman, Chocolat van Joanne Harris, Melodie d’Amour van Margriet de Moor en Lolita van Nabokov. Met muziek en hapjes.

De Boekenweek wordt afgesloten met een literaire avond rond het Boekenweekthema ‘Verboden Vruchten’.

Voor de drie bijeenkomsten zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Reserveren kan vanaf nu via www.schunck.nl/agenda/boekenweek2017. Voor meer informatie: Eugene van Loo, 045-577 22 65 of E: eugene.van.loo@schunck.nl

Foto www.conniepalmen.nl