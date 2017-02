Is KVC Oranje weer wakker geschud?

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

Afgelopen zondag verloor KVC Oranje verrassend van middenmoter Amstenrade. Daardoor zag de ploeg van trainer Rene Küpper de concurrentie in 5B dichterbij komen. Brunssum en Eikdenderveld wonnen namelijk. Jabeek speelde niet, maar kan, in theorie, mits het alle inhaalduels wint, tot op drie punten naderen. De spanning lijkt in ieder geval weer teruggekeerd in de vijfde klasse B.

Uiteraard heeft KVC Oranje dat niet bewust laten gebeuren. Integendeel, men had maar wat graag gewonnen om de concurrentie op afstand te houden. Maar goed, soms zit het niet mee in voetballand. Deels lag het verlies aan de mannen van KVC Oranje zelf, maar ook pech speelde een rol, net zozeer als een tegenstander die zich mentaal ijzersterk toonde.

Het is nu zaak om de draad weer op te pakken. Dat zal doen moeten gebeuren tegen Rimburg, niet direct een hoogvlieger in 5B. Ten minste als we naar de stad op de ranglijst kijken. De ploeg van trainer Hub America staat op de 12e plek, met slechts 11 punten. Daar moet wel direct bij worden aangetekend dat de eeuweling (uit 1908) nog 4 inhaalduels te gaan heeft. De ranglijst zal dus enigszins vertekend zijn. Klaarwakker zal de ploeg van Rene Küpper na het verlies verleden week zijn. Dat mogen we althans aannemen. Het zal ook nodig zijn. In Rimburg, op een moeilijk bespeelbaar veld, had KVC Oranje het namelijk alles behalve gemakkelijk. Pas in de slotfase van de wedstrijd werd het duel door Mitch Flecken in het slot gegooid toen hij de 0-2 liet noteren, tevens de eindstand destijds.

De wedstrijd tussen de beide teams wordt overigens niet zondag, maar komende zaterdag gespeeld, dit in verband met de ‘Herrensitzung’ in Kerkrade die zondag ook door acteurs van de clubs met een bezoek zal worden vereerd. Het duel aan de Voorterstraat is dus zaterdag en begint om 19.00 uur. Beide teams stellen uw komst zeker op prijs.