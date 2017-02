Kans voor middelbare scholieren om Zuyderland te verkennen.

redactie van Parkstadactueel |

Anita Jongbloed en Jean Schuivens van Zuyderland Academie afdeling Zorgopleidingen organiseren drie ofvier keer per jaar een carousselweek voor scholieren van het voortgezet onderwijs. In de carousselweek krijgen leerlingen twee dagen de kans om het werken in een ziekenhuis te ervaren. Zuyderland draagt op deze manier haar steentje bij aan een betere beroepskeuze voor jongeren.

Vmbo-gt, vmbo-t en havo/vwo leerlingen krijgen deze kans. Soms ook een instromer die een carrièreswitch wilt maken. De eerste dag start met een introductie en bestaat vervolgens vooral uit voorbereidende werkzaamheden voor de dag daarna. Dag twee start dan om 7.00 uur waarop de leerlingen werkzaamheden verrichten tot 15.00 uur en afgesloten wordt met een evaluatie.

Zarina: de scholier

Zarina, vmbo-t leerling op het Sintermeertencollege, is 15 jaar en heeft maandag 13 en dinsdag 14 februari meegelopen op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde (etage 8). ‘De zorg is het eerste wat in mij opkwam toen ik van school een ervaringsplek mocht kiezen. Vorig jaar heb ik ook al in Zuyderland Heerlen ‘stage’ gelopen, op de afdeling Neurologie (etage 14). Toen heb ik vooral eten rondgebracht. Nu mocht ik veel meer doen. Ik heb bijvoorbeeld patiënten geholpen en bedden verschoond. Twee dagen is voor mij voldoende om te weten of de zorg iets voor mij is. Ik vind het erg leuk werk en ik heb veel geleerd van mijn begeleidster Lara. Volgend jaar kies ik zeker weer voor Zuyderland!’

Lara en Jasper: de begeleiders

Zarina is begeleid door Lara, 4e jaarstudent BBL verpleegkunde. Ze is 26 jaar en werkt sinds een halfjaar in Zuyderland. ‘Ik heb pas in mijn derde jaar kennisgenomen van het ziekenhuis. Als ik de kans had gekregen zoals Zarina dat nu krijgt, had ik dat veel fijner gevonden want dan ben je al meer bekend met het ziekenhuis.’ Jasper, haar collega, is 24 jaar en begeleid scholieren op etage 12. Ook hij is 4e jaarstudent BBL verpleegkunde en werkt al drie jaar in Zuyderland. ‘We hebben dit jaar meer tijd en ruimte gekregen om de scholieren te begeleiden. Ik vind het super leuk om te doen. Ik ben zelf nog student dus ik kan me goed inleven. Ik ken de valkuilen en ik denk dan vaak: Hoe vond ik het toen? Ik heb, net als Lara, niet de kans gekregen om te ‘snuffelen’ in het ziekenhuis voordat ik de keuze maakte om de studie verpleegkunde te gaan doen. Maar ik ben blij met de keuze die ik heb gemaakt!’

Lijkt het jou ook leuk om eens kennis te maken met het ziekenhuis tijdens een zorgcarousselweek? Informeer dan over de mogelijkheden bij je schooldecaan.

Bron en foto Zuyderland.