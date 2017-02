Politie nodig? Waneer belt u 112 en wanneer 0900-8844?

redactie van Parkstadactueel |

Het alarmnummer 112 belt u als elke seconde telt. Denk bijvoorbeeld aan een medische noodsituatie: iemand heeft een hartstilstand heeft of iemand raakt zwaar gewond bij een verkeersongeval. Maar bijvoorbeeld ook als u ziet dat een woning in brand staat of wanneer u op straat een gaslucht ruikt.

Bij spoed of mogelijkheid tot op heterdaad aanhouden: bel 112

De politie kunt u via 112 bereiken op het moment dat er daadwerkelijk spoed bij is. Dit is op het moment dat er acuut mensen in gevaar zijn en/of er mogelijk mensen op heterdaad kunnen worden aangehouden. U belt dus ook 112 als u ziet er ergens wordt ingebroken of als u zojuist op straat beroofd bent van uw portemonnee. Ook als u ziet dat iemand wordt mishandeld of wanneer jongeren een bushokje vernielen, kunt u 112 bellen. Dit zijn namelijk situaties waar mogelijk erger kan worden voorkomen en misschien op heterdaad aanhoudingen verricht kunnen worden.

Verdachte situatie? Twijfel niet en bel 112

Mensen twijfelen nog vaak om 112 te bellen. Helaas komt het nogal eens voor dat mensen bijvoorbeeld na een inbraak in een woning bij een buurtonderzoek aangeven dat zij wel wat vreemde geluiden hadden gehoord, maar dat ze dachten dat ze zich vergisten of er van uitgingen dat iemand anders wel zou bellen. Met name bij verdachte situaties kan door 112 te bellen misschien een inbraak of overval worden voorkomen.

Maar wat is een verdachte situatie?

Je ziet bijvoorbeeld een onbekende over de schutting klimmen bij je buren die op vakantie zijn of je ziet een persoon door de straat lopen die in geparkeerde auto’s kijkt en aan de portieren voelt. Maar ook vragen we u 112 te bellen als het lijkt alsof inzittenden van een geparkeerde auto rond sluitingstijd een winkel in de gaten houden en telkens wegduiken als er iemand langs loopt. Kortom: heeft u het idee dat er iets niet in de haak is, twijfel niet en bel 112! We komen liever een keer voor niets, dan dat er achteraf mogelijk een misdrijf was voorkomen als er wel was gebeld.

Situaties waarbij niet elke seconde telt, belt u 0900-8844

Voor alle andere situaties, waar wel politie gewenst is, maar er geen spoed bij komt kijken, kunt u bellen met telefoon 0900-8844. Denk bijvoorbeeld aan het melden van geluidsoverlast, overlast door baldadige jongeren of het in contact komen met de wijkagent. Kortom, zaken die er wel toe doen, maar waarbij niet elke seconde telt.