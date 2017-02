Met gepaste trots hebben Gaby Francot, Maria Mobers en Jef Cremer als afgevaardigden van de stichting Kernoverleg Partij-Wittem gisteren het Dorpsontwikkelingsplan Partij-Wittem officieel aan het college van B & W aangeboden.

Na Slenaken en Wahlwiller is Partij-Wittem het derde kerkdorp binnen onze gemeente met een dorpsontwikkelingsplan. In het kader van het gemeentelijk project Zelfsturing heeft het Kernoverleg samen met de inwoners in dit plan haar visie over de ontwikkeling van de leefbaarheid in Partij-Wittem en de buurtschappen weergegeven. Vervolgens wordt uitvoering gegeven aan de in het plan genoemde projecten.