Een wandeling ‘Langs woorden en beelden’.

Kunstwerken van kunstenaar Leo Henderikx (1947 – 2016) en het boek ‘Dit ben ik! Ieder mens is een verhaal van Sandra Israel vormen opzondag 19 februari van 13.00 – 18.00 uur de culturele route ‘Langs woorden en beelden’. Het culturele evenement vindt plaats in het Toon Hermanshuis en Lokaal 25, Wilhelminaplein 25 in Heerlen.

De expositie omvat verschillende werken (en disciplines) van Henderikx; Leonie Robroek en Arjan Evertz vertellen over hun vriend en zijnwerk en de kunstwerken die deze middag worden tentoongesteld zijn te koop.

Leo Henderikx studeerde filosofie en sociologie aan de Universiteit Brabant. Al vroeg in zijn leven interesseerde hij zich voor deteken- en schilderkunst. Na negen jaar beroepsmatig bezig te zijn geweest als socioloog-filosoof koos hij uiteindelijk voor zijn eerste liefde, de kunst.

In Lokaal 25 gaan Lex Nelissen, Miriam Rovers en Patricia Eijkenboom dieper in op hun (levens)verhaal in het boek ‘Dit ben ik!’. Zowel Patricia als Lex zullen ook een muzikale bijdrage leveren. Uiteraard kan het boek deze middag aangeschaft worden.

In de full quote verhalen in het boek komen thema’s als onder andere verlies, ziekte, keuzes maken en nieuwe inzichten aan de orde. Met de verhalen willen de geïnterviewden en schrijfster laten zien dat er meer schuil kan gaan achter een lach en traan dan men soms vermoedt.

In het Toon Hermanshuis staat vanaf 13.00 uur de koffie klaar. De route loopt langs de beelden van Henderikx richting Lokaal 25, waar de boekpresentatie plaatsvindt. In dit lunch/werkcafé zijn verschillende drankjes en enkele warme gerechtjes te koop.

Foto cover Lucho Carreno