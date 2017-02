redactie van Parkstadactueel/Afdeling communicatie-Heerlen |

Winnend idee duurzaamheidsprijsvraag is Tiny Forest-concept

HBO-studenten bedenken ‘een kleine wildernis’ die jong en oud verbindt.

Uit vijf geselecteerde ideëen van studenten van Zuyd Hogeschool in Heerlen is vanmiddag het concept Tiny Forest uitgeroepen tot beste duurzame idee voor de stad. Het idee is bedacht door Job van Kerkom, Lawrence Meulenhoff en Nirel Beckers, studenten Built Environment aan de faculteit Beta Science and Technology. Zij winnen hiermee € 500,-. Daarnaast reserveert de gemeente een bedrag van 9500,= om het idee daadwerkelijk te (laten) uitvoeren.

Tiny Forest is een kleine wildernis in een stedelijke omgeving: tegen hittestress, voor een betere luchtkwaliteit, voor educatieve doeleinden en als ontmoetings- of speelplek. In samenwerking met buurtbewoners en scholen wordt een plek gecreëerd waar de mens koelte en schaduw kan zoeken en in contact kan komen met de natuur.

Wethouder Duurzaamheid, Jordy Clemens “Tiny Forest stak er boven uit. Dit idee betrekt allerlei partijen bij het begrip duurzaamheid. Het stimuleert de verbinding tussen mensen, tussen jong en oud, tussen inwoners en instellingen, en creëert nieuwe mogelijkheden bij het ontstaan van lege plekken in de stad.”

De andere vier concepten op de shortlist waren de ‘Urban busstop’ van Salma Emad en Manon Beelen, een bushalte die zijn eigen energie opwekt door middel van zonnecellen, die zuurstof en warmte isolerend werkt. ‘Beladen kunst’, van Kim Marissen en Nigel Birkner waarmee met kunst de aandacht wordt gevestigd op duurzaamheid, bijvoorbeeld door een kunstwerk in combinatie met een oplaadpunt. De Chromo Aqua, een idee van Oktay Guclu, een slimme tool om zuinig met water om te gaan en die zelf zijn energie opwekt m.b.v. een kraanturbine. En The Green Challenge, een prikkelende campagne om tot duurzame investeringen te komen, het idee van Tom van Loon & Roger Ruber.

De vijf finalisten waren geselecteerd uit een longlist van 19 inzendingen en werden beoordeeld door een jury bestaande uit: Annemarie van Zeijl, Assistant Professor Sustainable Development, ICIS-Maastricht University, Bert Schroën (directeur faculteit Bèta Sciences and Technology, Zuyd Hogeschool), Toon van Baal, unit directeur Gezondheid, Dienstverlening en Welzijn, Arcus College en Jordy Clemens (wethouder Duurzaamheid).

Foto’s Afdeling communicatie-Heerlen