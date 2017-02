YANNIS ANASTASIOU: ‘NU MOETEN WE ONSZELF BELONEN’

Het gelijkspel van afgelopen week in Almelo voelde als een nederlaag. Onze 2-0 voorsprong hadden we nooit uit handen mogen geven. Dat neemt niet weg dat ik ook veel positieve

dingen heb gezien.

Tot de aansluitingstreffer waren we het beter voetballende team. We verdedigden sterk, scoorden tweemaal maar verzuimden via de grote kans van Dani Schahin de wedstrijd te beslissen. Vervolgens gaven we de twee tegendoelpunten te gemakkelijk weg. Dat was een grote teleurstelling, ook omdat aan beide treffers een overtreding vooraf ging. Qua scheidsrechterlijke beslissingen zit het ons dit seizoen echter helaas niet mee.

Voorlopige conclusie is dat ons spel, sinds de komst van alle nieuwelingen, is verbeterd. De concurrentie zorgt ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf haalt en het maximale presteert. Dat neemt niet weg dat de nieuwelingen ook aanpassingsproblemen kennen. Zo speelde Gyliano van Velzen afgelopen week prima, maar brak het verschil met de Jupiler League hem aan het eind van de wedstrijd op.

Ognjen Gnjatić maakte tegen Heracles zijn debuut. Ognjen ken ik vanuit de Griekse competitie. Omdat hij op mij een goede indruk heeft achtergelaten, ben ik hem blijven volgen. Ognjen is een fysiek sterke verdedigende middenvelder die goed is aan de bal en door zijn winnaarsmentaliteit belangrijk is voor het team.

Ook Dani Schahin is een speler die voor ons heel waardevol is. Het is jammer dat hij zijn goede spel tegen Ajax en Heracles niet met een doelpunt wist te bekronen. Helaas heeft Dani na zijn blessure nog niet de kracht en de conditie om een volledige wedstrijd te spelen. Dat is ook de reden dat ik hem de afgelopen wedstrijden gewisseld heb. We moeten zorgvuldig met hem omgaan zodat hij fit blijft voor de komende wedstrijden.

Met de 3-1 overwinning op ADO Den Haag heeft Go Ahead Eagles afgelopen week uitstekende zaken gedaan. Inmiddels staat er een prima team met ervaren spelers als Theo Zwarthoed, Sander Fischer en Sander Duits. Die routine wordt op het middenveld met jeugdig talent aangevuld door de respectievelijk van Arsenal en Liverpool gehuurde Daniel Crowley en Pedro Chirivella. Voorin zijn Elvis Manu en Jarchinio Antonia heel gevaarlijke en razendsnelle vleugelspelers en wist spits Sam Hendriks afgelopen week nog tweemaal het net te vinden.

Als ik naar onszelf kijk, zie ik de laatste weken duidelijk vooruitgang. We zitten in een goede fase, het voetbal verbetert en ons rendement wordt hoger. Dat geeft vertrouwen en biedt perspectief voor de toekomst. Nu is het zaak om die progressie door te zetten. Hopelijk kunnen we vrijdag daarin een volgende stap zetten door onszelf met een overwinning te belonen.