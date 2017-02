C.V. de Beeren kozen oud-muzikant Paul Verheij als prinscarnaval. Uitverkiezing in teken van 60 jaar carnavalsviering in Beersdal-Heerlen.

Callie Steijaert |

Wanneer de aanduiding carnavalsvereniging De Beeren wordt gebezigd dan weet eigenlijk in deze directe regio vrijwel iedereen eigenlijk dat het gaat om een bijzonder sympathieke vereniging waar viering van het “vasteloavendvirus” hoog in het vaandel staat. Niet zo verwonderlijk eigenlijk, want zij mogen gerust in één adem genoemd worden tot een graag geziene en vooraanstaande vriendenclub waar ze ook hun opwachting maken. M.a.w. het zou vreemd zijn als De Beeren, bijgestaan door hun Beerinnen, door welke oorzaak dan ook zouden ontbreken op een receptie of andere carnavalsactiviteit waar toe ze uitgenodigd worden. Dit bij elkaar opgesomd is dan ook het terechte bewijs dat zij al 60 jaar, opgericht in 1957, verantwoordelijk zijn voor dit Limburgs cultuur erfgoed genaamd: “vasteloavend”.

In de afgelopen zestig jaar hebben natuurlijk heel wat prinsen, jeugdprinsen en jeugdprinsessen deel uitgemaakt van de Beerenfamilie. Dus ook uiteraard hun huidige hooglustigheid, of zo als men wil, doorluchtige hoogheid. Dit lopende seizoen 2016-2017 is deze eer weggelegd voor Paul Verheij (57). Hij werd overigens al, volgens De Beeren traditie, op 19 november 2016 in een prachtige en meer als gezellige en kleurrijke ambiance in De Beerensjtal aan de Maasstraat voorgesteld, geïnstalleerd en geproclameerd als de 60e prins van de Beeren van de wijk Beersdal. Dit alles in aanwezigheid van vele carnavalsvierders uit eigen wijk, en zoals al jaren ook het geval, door een aantal bevriende collega carnavalsverenigingen.

Wat is voor schrijver dezer de reden om in gesprek te gaan met prins Paul ?. Welnu, er waren een tweetal redenen voor. De eerste reden was het gegeven dat in 2015 zijn “dochter” Willeke Bongers een heel enthousiaste, charmante en meer als toegewijde prinses was bij De Beeren. Zij gold toen als een carnavalsvoorbeeld voor haar nu prins zijnde “vader” en in principe al de “prinselijke weg” plaveide voor Paul l. Omdat journalistiek gezien er wel een leuk verhaal zou kunnen steken achter het prins zijn van Paul werd dientengevolge een afspraak met hem gemaakt.

Het verloop van het ongedwongen en leuk gesprek gaf genoeg aanknopingspunten voor een informatief leuk verhaal. Het bleek al gauw, maar overigens ook al op te maken uit zijn spraakvermogen, dat hij in Den Haag geboren is. Tot op zijn 13e jaar was hij Hagenees, maar verkaste daarna met zijn uit Maastricht afkomstige moeder die “overvallen was door heimwee” terug naar Limburg. Hij heeft zelfs gewoond op de Italiëlaan in Vrieheide. Momenteel woont hij met echtgenote Nelly in Brunssum. Het overgrote deel van zijn leven is beheerst door muziek. Muziek zat in de genen van de familie. Paul van Melzen, een heel bekend muzikant en broer van zijn moeder, was zijn voorbeeld. Als jongeling en ook op latere leeftijd speelde hij in orkesten, duo’s en trio’s als drummer/zanger en ook een beetje discjockey spelen.

Paul was destijds dan ook een graag geziene muzikant in o.m. de muziekenclaves van het voormalige en vermaarde Kegelpaleis en La Diligence Heerlen, Eldorado en zelfs in Dancing Kiss en De Varenbeuk Heerlerheide. Ze speelde eigenlijk alle genres muziek, waaronder ook als de Knaltaler, heel veel carnaval, welke muziek ook opgenomen werd in een eigen studio in Bocholtz. Maar ook veel optredens in Duitsland waren voor Paul niet vreemd. Zijn muzikale aspiraties vonden zelfs gehoor in het bekende en “sjieken” Eurocongres Centrum Aken in welk centrum ook jaarlijks de uitreiking van de orde Wider den der tierischen Ernst van de KKV Aachen plaats vindt. Overigens dit jaar 2017 uitgereikt aan de Duitse politicus Gregor Gysi.

Dat Paul Verheij eens “geroepen” zou worden om prinscarnaval te worden in Beersdal bij De Beeren, ondanks dat hij in Brunssum woont, lag eigenlijk enigszins voor de hand. Zeker toen “dochter” Willeke Bongers, zoals eerder aangegeven, in 2015 prinses was. Voor Paul was Willeke hiertoe een grote inspiratiebron, maar zeker van groot en essentieel belang waren ook zijn de contacten die hij al vele jaren heeft in Beersdal. Ook mag niet vergeten worden zijn vriend John Arets, ook als voorzitter nauw betrokken bij De Beeren. Met hem heeft Paul nog in het voormalige Italiaans centrum naast De Beerensjtal activiteiten bedreven. Dit alles heeft aan de basis gelegen om prins te worden in Beersdal.

Deze basisgedachte werd omgezet in het gegeven dat Paul, mede ook op advies van zijn echtgenote Nelly, zich beschikbaar stelde voor het prinselijke ambt. Hierbij hanteerde hij de regel dat alles ervaren moest worden. Vanaf november 2016 is een “wereld” voor hem open gegaan. Een ervaring rijker en in alles een geweldige beleving. Het woord spijt is dan ook bij hem en zijn vrouw taboe. Het is steeds super genieten. Ook bijzonder leuk is het feit dat kleinzoon Ray zijn adjudant is. Maar ook kleindochter Jaylin ligt aan zijn prinselijke hart. Geweldig toch. Kortom, De Beeren mogen trots zijn op hun 60e prinscarnaval. Paul bedankt voor het leuke gesprek en veel “spjass en plezeer” voor de nog (korte), maar ongetwijfeld nog zware periode tot Aswoensdag- Alaaf.