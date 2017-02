Innovatie binnen Medische Beeldvorming Zuyderland uniek in Zuid-Nederland.

Unieke ontwikkelingen binnen de Medische Beeldvorming op het gebied van Oncologie van Zuyderland Medisch Centrum. Door teamwork zijn er diverse innovatieve technieken gerealiseerd die uitzonderlijk zijn voor Zuid-Nederland.

Snellere diagnose prostaatkanker dankzij nieuwe scan in Zuyderland

Zo is Zuyderland Medisch Centrum het eerste en vooralsnog enige ziekenhuis in Zuid-Nederland waar het mogelijk is om een nieuw soort PET scan te maken waarmee terugkerende prostaatkanker sneller ontdekt kan worden. ‘Een belangrijke en innovatieve ontwikkeling voor mannen met prostaatkanker in onze regio’, verzekert Leonne Prompers (foto), Nucleair Geneeskundige in Zuyderland. ‘Met een nieuwe radioactieve stof, genaamd radioligand, kan nu al in een zeer vroeg stadium gezien worden of er terugkeer is van prostaatkanker. Zo is snelle behandeling mogelijk en dat geeft een betere prognose voor de patiënt. Een waardevolle aanvulling op het reeds bestaande zorgpad binnen Zuyderland.’

De nieuwe scan biedt uitkomst voor patiënten die al behandeld zijn voor prostaatkanker (operatie of bestraling) en een verhoogd PSA (prostaat specifiek antigeen) in het bloed hebben. De scan geeft dan aan welke locaties actief zijn en een gerichtere behandeling wordt zo mogelijk. Hiermee kan soms verdere uitzaaiing van prostaatkanker voorkomen worden. Prostaatkanker is bij mannen de meest voorkomende kankersoort in Nederland (bijna 20.8%). Per jaar krijgen ca. 12.000 mannen te horen dat ze prostaatkanker hebben en bijna 3.000 mannen sterven hieraan.

Borsttumor nu nog beter te traceren

Daarnaast spelen er vooruitstrevende ontwikkelingen op het gebied van borstkankerzorg. Door het inbrengen van een piepklein, heel licht radioactief zaadje in de borst, is het binnen Zuyderland Medisch Centrum vanaf nu mogelijk om de exacte plaats van een borsttumor sneller en beter te traceren dan voorheen. Deze nieuwe behandeling heeft landelijk al geleid tot een duidelijke daling van borstamputaties en heroperaties.

De behandeling, ook wel jodiumzaadje genoemd, dient als alternatief voor het wat stugge volgdraad om de tumor te vinden, dat in diverse andere ziekenhuizen nog gebruikt wordt. Patiënten hebben daar vaak last van, omdat het draadje uit de borst steekt en soms met het bewegen van de kleding pijnlijk verschuift. Dat is heel anders bij het vrij nieuwe jodiumzaadje, een staafje van slechts 4 millimeter. Daardoor kan preciezer worden geopereerd, met een beter cosmetisch resultaat. Het zaadje is zo licht-radioactief dat het niet schadelijk is voor de gezondheid van de patiënt.

Tijdens een borstsparende operatie kan de arts heel gericht het ’zaadje’ – en daarmee de tumor – opsporen en verwijderen. Ook tijdens chemotherapie kan het radioactieve bronnetje in de borst blijven zitten.

De Nucleair Geneeskundigen en radiologen in Zuyderland zijn enthousiast over de nieuwe techniek. ‘Het is in nauwe samenwerking met onder andere de chirurgen, oncologen, pathologen en fysici dat we deze techniek nu ook hier kunnen aanbieden. En tevens met veel ondersteuning vanuit apotheek en klinische fysica. Ook dit is een heel mooi voorbeeld van Zuyderland-breed teamwork.’

