KVC Oranje: Uithuilen en opnieuw beginnen Verlies tegen Rimburg komt hard aan

KVC Oranje verloor zaterdag thuis tegen Rimburg met 2-1. Dat was de tweede nederlaag op rij. Vorige week immers werd met dezelfde cijfers van Amstenrade verloren. Het verlies op eigen veld had niemand verwacht, zelfs bij Rimburg was men verrast, en kwam keihard aan. Mede ook omdat de concurrentie met rasse schreden nadert.

Niettemin kwam de ploeg van trainer Rene Küpper, KVC Oranje, goed uit de startblokken. Rimburg werd onder druk gezet en moest in eerste instantie achteruit. Mogelijkheden kwamen er ook voor de thuisclub. Een schot van Falco Didderen werd gepakt door gastendoelman Frank Logister. Roy Grissen schoot uit kansrijke positie, via een tegenstander, over de lat van diezelfde keeper, Mitch Flecken en Ritchie Vienerius misten het doel op een haar. Hun inzetten gingen net naast. Maar op dat moment stond het wel al 0-1. Ahmed Tibouch schoot aan de andere kant tegen de paal, maar in de rebound was het wel raak door toedoen van de geheel vrijstaande Marc van Ewijk: 0-1.

Diezelfde Ahmed Tibouch verzuimde trouwens kort voor de thee de 0-2 binnen te tikken, terwijl Michiel van Werven tussendoor van grote afstand de lat raakte.

Na de hervatting ging KVC Oranje opnieuw energiek van start. Echter, de onrust nam toe naarmate de tijd vorderde en de gelijkmaker uitbleef. Pas een kwartier voor tijd kwam de eerste grote kans. Mitch Flecken schoot prima in maar gastengoalie Frank Logister wist subliem te redden. Toch kwam de gelijkmaker er. Joey Niesters nam op rechts een vrije trap, de ingevallen Ravin Thiyegesu kopte in en Ritch Vienerius verlengde doeltreffend: 1-1.

Zo, dachten velen, nu zal de koploper nog wel toeslaan. Fout gedacht. Rimburg bleek onverzettelijk. Iedereen binnen die ploeg ging voor elkaar door het vuur. En dat werd beloond. Sterker nog, niet alleen wist men achterin de zaak dicht te houden, bij een van de, inmiddels spaarzaam geworden, counters was het aan de andere kant raak. Marc van Ewijk kogelde de 2-1 binnen.

Zoals gezegd, de nederlaag kwam hard aan bij KVC Oranje. Het motto zal nu zijn ‘uithuilen en opnieuw beginnen.’ Volgende week is Carnaval. De club gaat dan met een flinke groep een mooie traditie voortzetten, namelijk deelnemen aan de stadsoptocht in Kerkrade. Dat geeft, elk jaar opnieuw, een mooi kleurrijk plaatje. Wellicht kan de hoofdmacht daaruit weer nieuwe energie putten voor het volgende duel, over drie weken thuis tegen KCC. Bovendien, ondanks alles staat de equipe van Rene Küpper nog steeds (mee) aan kop in 5B.