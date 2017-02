Dat voetbal en Vasteloavend heel goed samen gaan, bewijst voetbalvereniging RKSV Groene Ster als sinds jaar en dag. Tijdens het Carnavalsweekend worden alle voetbaltenues even verruild voor het clownspak en maakt de bal even plaats voor de feestneus.

Carnavalsavond Groene Ster

Wie wordt de nieuwe Prins en Prinses van Groene Ster?

Groene Ster viert het Carnavalsfeest met een tweetal traditionele activiteiten. Op vrijdag 24 februari vanaf 20.11 uur wordt in de sfeervol versierde sportkantine de nieuwe Prins en Prinses van Groene Ster uitgeroepen. Eerst zal er deze avond om 21.11 de Prinses van het meisjes team worden uitgeroepen. En later op de avond…..

Wie zal de opvolger worden van de trotse prinses en prins in het afgelopen jaar Lynn Moureau en Pascal Bazuin. Op het hoogtepunt van de avond wordt de nieuwe prinses en prins van Groene Ster uitgeroepen. Het is altijd weer een verrassing welke Groene Ster coryfee uit de hoge hoed wordt getoverd.

Jeugdcarnaval Groene ster

De Jeugdprins van Groene Ster is vervolgens op

Zondagmiddag 26 februari vanaf 16.11 uur aan de beurt. De optocht van Heerlen is amper afgelopen of de Jeugdafdeling van Groene Ster gaat uit hun dak in de kantine. Een middag speciaal voor de kinderen, maar waar ook de volwassenen zich prima kunnen amuseren. Om 17.11 uur is er het aftreden van jeugdprins Ryan (Smits) en rond de klok van 17.30 uur zal de nieuwe jeugdprins worden geproclameerd.

Woensdag 1 maart

Woensdag 1 maart gaat bij Groene Ster het voetballen en haringhappen hand in hand. Groene Ster 1 speelt deze avond ter voorbereiding op de competitieherstart tegen Roda JC U19 aanvang 20.00 uur en aansluitend is er haringhappen in de kantine.

RKSV Groene Ster zou het zeer op prijs stellen veel leden, supporters en familie, kortom alle carnavalsvierders die Groene Ster een warm hart toedragen te mogen begroeten op deze carnavalsactiviteiten in onze kantine. Langs deze weg willen wij jullie dan ook van harte uitnodigen om de proclamaties van prinses, prins en jeugdprins van RKSV Groene Ster bij te wonen.