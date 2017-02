51e jeugdprins van cv de Kaatboere Kunrade Cas I (Vaessen) en zijn prinses Fenne I (Rousseau).

redactie van Parkstadactueel |

Cas en Fenne werden op zondag 19 februari jl. in een bomvol trefcentrum Kunderhoes uitgeroepen in het thema “KUNDER hilt van HOLLAND. ’t Is ’n kwestie van geduld !”

Prins Cas is 10 jaar en woont in de Henri Jonasstraat op nummer 6. Hij voetbalt als spits in het team van jonger dan 11 jaar en houdt van skaten en vissen. Verder is hij graag bij de dieren van opa en rijdt hij het liefst met hem op diens quad. En natuurlijk is hij een enorme liefhebber van carnaval. Al op vijfjarige leeftijd fabriceerde hij zijn eigen prinsenfoto. Zijn droom van toen is nu werkelijkheid geworden !

Prinses Fenne is sinds 1 januari 10 jaar en woont op het adres Kunostraat 10. Zij is net zo actief als prins Cas. Zij danst bij Ritmo Jazzballet en houdt van pianospelen en knutselen. Verder vindt zij het heel leuk om filmpjes over buikspreekpoppen te maken. Ook schrijft zij graag verhaaltjes, al heeft zij van het sprookje van prinses Fenne I tot afgelopen zondag alleen maar kunnen dromen !

Beiden zijn leerling van brede (basis-)school Cortemich in Voerendaal.

Foto’s ©Parkstadactueel/Tom de Cock